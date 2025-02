Un sufridor muy vivo: el Tenerife derrota al Albacete y da motivos para la esperanza

En Da igual que el Tenerife pasara de hacer méritos para adjudicarse la victoria más cómoda de la temporada -2-0 en el minuto 48- a pasarlo mal para poder quedarse con los tres puntos -penalti en contra en el 56' y expulsión de Waldo en el 61'-. El 3-1 en el alargue terminó con la angustia y encendió el 'sí se puede' en la grada. Lo que cuenta es el desenlace, haber cumplido con la obligación de vencer para que el uso de la calculadora siga teniendo sentido. Porque, ya se sabe, el margen de error para intentar evitar el descenso a Primera RFEF es corto, pero el equipo no firma la rendición, ni mucho menos. Quedó claro en otro encuentro cargado de compromiso, espíritu competitivo y orgullo, y también de buen juego -la mejor primera parte de este curso- y capacidad de sufrimiento cuando tocó frenar al Albacete; ingredientes que otras tardes no tuvieron la compañía del resultado. Llegó el cuarto triunfo de la temporada -nunca es tarde...- y, de paso, el equipo pudo demostrarse que su verdadero nivel es otro.

El Tenerife entró con decisión, sin dejar nada para más adelante. Conducción de Luismi y remate desviado de Bodiger como tarjeta de presentación de un equipo que jugó de inicio con dos novedades en la alineación. Cervera ya había avanzado que iba a buscar frescura y optó por darle descanso a Aitor Sanz y por sentar a Ángel para que ocuparan sus puestos Bodiger y Gallego. El pivote francés se asoció con Fabio en el medio para que Diarra completara el triángulo en una posición más avanzada, convirtiéndose en un auténtico problema para el Albacete por su libertad para sorprender por cualquier zona del frente de ataque. Yann protagonizó el segundo chut del conjunto vestido de rosa, una volea que miró de reojo el palo de Lizoain, por fuera. La superioridad local, muy clara y bien canalizada , tuvo su recompensa en el minuto 6 con un gol de José León, que cazó un saque de esquina ejecutado con precisión por Luismi Cruz. Por fin un desarrollo favorable y merecido por el juego desplegado por el conjunto de Álvaro Cervera. Fútbol, equilibrio, armonía y eficacia por parte de un Tenerife desprendido de la pesada carga de ser penúltimo en la clasificación. Todo estaba de cara, sobre todo la ventaja en el resultado para manejar a conveniencia el partido ante un Albacete perdido e impotente.

Colocado en esa prometedora plataforma, el Tenerife no quiso conformarse. Mantuvo su dinámica y buscó el 2-0. Finalizaba cada vez que podía y lo hacía con filo, por ejemplo, en un doble golpe de Wado y David en el minuto 16, o con un ensayo de Diarra en el 17 que obligó a intervenir a Lizoaoin. El Albacete no conseguía tapar las vías de accceso a su área. Por un lado, por el otro, por el centro... Y también a balón parado: Luismi ejecutó otro córner que cabeceó con intención Bodiger.

En algún momento tenía que aparecer el Albacete. Lo hizo para poner en aprietos a Badia, que respondió con dos intervenciones salvadoras, la segunda, con Fidel a un metro dispuesto a colar el balón en la portería (20'). El sobresalto no acobardó a un Tenerife que siguió a lo suyo, generando e incluso disfrutando en el césped después de mucho tiempo.

Pero no iba a ser siempre así. El encuentro se adentró en una fase natural en la que el Albacete pudo tener más tiempo el balón y el Tenerife trató de aprovechar la alternativa de recuperar y ocupar el campo contrario con velocidad, una fómula que suelen manejar con soltura los equipos de Cervera. Con estos argumentos, siguieron siendo los locales los más incisivos. Lo demostraron con otra eléctrica conexión entre Luismi y Diarra que el de Bamako culminó con un remate al lateral de la red (38'), descartando el pase atrás. O con un centro filtrado de David a Gallego que no acabó en el segundo tanto por la pericia de Lizoain (39') en el mano a mano con el delantero. Pero no cayó el segundo. En el descanso, marcador corto para el Tenerife y una oportunidad para el Albacete, que, visto lo visto, debió recibir como una buena noticia la mínima renta a favor de su oponente.

Para intentar conectar a su equipo al partido, Alberto González introdujo un cambio tras el intermedio: Javi Villar por Fidel. Pero el conjunto manchego no tuvo margen para compensar su deficiente primera mitad. En el minuto 48 ya iba perdiendo por 2-0. De nuevo, un córner, un saque de esquina lanzado por Luismi que, esta vez, acompañó Enric Gallego a la red adelantándose a su marcador en el primer palo. Ahora sí, no se le podía escapar el cuarto triunfo de la temporada.

Pero este Tenerife convive con el sufrimiento. No sabe vivir en paz. Por muy bien que lo llegue a hacer, algo le pasa. Unas veces por mérito del rival, otras por mala suerte, algo le ocurre siempre. El inconveniente vino en forma de penalti. Lo cometió José León al derribar a Kofane cerca del esquina del área, en una llegada sin aparente peligro. Morcillo se encargó de lanzar desde los once metros, Badia adivinó su intención y despejó el balón, y el lanzador lo recogió sin oposición para anotar (2-1, 56').

¿Podía pasar algo más? Claro que sí. Una expulsión. Una roja directa a Waldo Rubio por una dura entrada que pasó desapercibida para Muresan Muresan, pero no para López Toca en el VAR. En el minuto 61, el partido dio un giro. El Tenerife seguía ganando, pero ahora por un gol, e iba a tener que seguir con un futbolista menos. Cervera reaccionó prescindiendo de Diarra y Luismi y apostando por Marlos y Cantero.

Dadas las circunstancias, fue comprensible que los blanquiazules dieran prioridad a la protección de su renta y miraran de manera puntual a la portería rival con fútbol directo como único recurso. El 2-1 sí les podía servir de algo, pero no el empate.

Con el pulso inclinado a la mitad del campo local, el Tenerife fue capaz de que no ocurriera nada relevante. Lo único, que no es poco, un remate al larguero de Riki tras un centro por alto desde el costado derecho (88'). Pero no hubo mucho más, y eso que el árbitro añadió ocho minutos y que el Albacete terminó con todo su arsenal ofensivo en el césped. De vez en cuando, los de Cervera cogían aire llevando la pelota lejos del peligro, con Marlos como malabarista arañando segundos. En una de esas llegó la sentencia. Maikel firmó el 3-1 con una volea a la altura de la frontal del área pequeña, imposible para Lizoain, tras un medido pase de Cantero (95'). El Heliodoro hizo el resto con un 'sí se puede' que en noches como esta parece menos utópico. Toca repetir en Elche.