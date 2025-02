Álvaro Cervera espera un refuerzo ofensivo para el CD Tenerife en el mercado de invierno

Sin entrar en detalles, Álvaro Cervera advirtió este sábado de que se "ha complicado" para el Tenerife un mercado de fichajes de invierno que cerrará este lunes. En cualquier caso, se mostró convencido de que "alguien" va a sumarse a la plantilla, preferentemente un futbolista de ataque que ayude al equipo a elevar su caudal ofensivo.

"Imagino que el club está trabajando en las dos direcciones», dijo refiriéndose a las incorporaciones y a las bajas que pueda tramitar. Pero indicó que «se ha complicado". De todos modos, no cerró las puertas a algún refuerzo. "Creo que alguien va a venir y no sé si saldrá alguno más, pero mentiría si dijese que un futbolista en concreto va a llegar. Se está trabajando y hay nombres encima de la mesa, pero no sé ni cuándo será ni quién vendrá", comentó Cervera.

Su prioridad es la de apuntalar el frente de ataque, tal como recordó en la previa del partido contra el Albacete. "El Tenerife ha mejorado, hay datos que lo corroboran, pero hay algo en lo que no llega a ser bueno:nos cuesta hacer goles y a los rivales les cuesta poco marcarnos. Si tuviésemos la oportunidad de elegir, incorporaríamos a alguien que nos facilite la llegada a la portería contraria", apuntó.

El técnico no descartó que suba algún jugador del filial mayor de 23 años para que forme parte de la plantilla profesional en lo que queda de temporada. "Cuando llegue el final y veamos las fichas que tentamos libres, si es posible y el club lo considera oportuno, me gustaría incorporar a algún jugador del B", señaló sin dar nombres.

Pasando a hechos consumados, contó que no tuvo ningún inconveniente en autorizar la salida de Rubén Alves al Córdoba. "El día del partido contra el Deportivo me dijeron que había una posibilidad de que se marchara, y viendo los centrales que tenemos y la opción de Adrián, del filial, para cubrir cualquier contingencia, dije que no había ningún problema", resumió antes de asegurar que no le consta que Fernando Medrano también vaya a cambiar de equipo este mes.

Próximo partido

Al margen de la actuación del club en la ventana de invierno, Cervera analizó el delicado momento que vive el Tenerife por su situación clasificatoria. Centrando su evaluación en el plano anímico, reconoció que la plantilla que dirige "está dolida y triste", y tiene "ganas de que las cosas le salgan bien, dar alegrías, que se hable de los jugadores como un buen equipo". Pero las sensaciones son diferentes en el apartado individual. "Si hablas con ellos uno por uno, ves que son buena gente, que tienen ánimo, que se sienten futbolistas... Pero en esta temporada han pasado por momentos en los que han fallado como equipo y por eso están tristes", insistió Álvaro.

En clave futbolística, el técnico afirmó que, por sensaciones y por datos, el equipo ha mejorado. "Si estuviéramos en el comienzo de la temporada, estaría tranquilo, pero lo que buscar ahora es ganar".

Lo intentará el Tenerife este domingo en el Heliodoro (20:00) ante un Albacete que se ajusta a la descripción del clásico equipo de Segunda División. "Así como a otros equipos les ves puntos muy llamativos en ataque y en defensa, el Albacete es un conjunto más asentado en la categoría. Tiene grandes jugadores y una disposición que no es singular pero sí típica en esta categoría. No te sorprender por lo que hace pero te puede ganar. El Deportivo sorprende por su rapidez y su calidad, pero es más disperso. Yel Albacete es un conjunto más típico de Segunda. A lo mejor más por poso y por experiencia te puede ganar más que por sorprenderte en el campo", argumentó Cervera.