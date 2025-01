Tres de los ‘abuelos’ de Segunda son blanquiazules

Con 40 años, tres meses y 29 días, Aitor Sanz Martín se convertía este mes de enero en el futbolista de mayor edad en disputar un partido de la presente edición de la Liga Hypermotion. El del centrocampista madrileño del CD Tenerife es un extraordinario ejemplo de perseverancia, tesón y resiliencia ante las adversidades. Su reaparición en los terrenos de juego se producía tras un parón larguísimo, nada menos que siete meses sin competir.

Acostumbrado a quebrar récords, Sanz se situaba tras aquel partido contra el Castellón en el escalafón de futbolistas más veteranos en jugar un encuentro oficial en toda la historia del fútbol nacional; pero además sumaba 363 comparecencias oficiales con el representativo (ahora ya son 366) y se ubicaba a solo unos pocos peldaños de igualar a la leyenda Toño y ganarse un sitio en el podio de la centenaria vida blanquiazul.

En el club insular se da una extraña circunstancia. Es el equipo donde ha jugado el abuelo de la categoría y también el más benjamín, Dani Fernández, que este mismo curso se estrenaba a las órdenes del ya destituido Pepe Mel y firmó su comparecencia en un partido oficial con tan solo 16 años, siete meses y 27 días. Ahora, con Cervera a los mandos, el joven lagunero ha sido devuelto a dinámica del filial. Sea como fuere, el Tenerife destaca por ser un equipo de viejos rockeros.

Junto a Aitor, en el representativo han jugado otros dos futbolistas que están en el top ten de veteranos de Segunda División. Entre los diez jugadores de más edad que han disputado un partido en este curso en la categoría de plata están también Ángel Rodríguez (37 años y nueve meses) y Enric Gallego (38 años y cuatro meses). Los tres abuelos tienen una excepcional relación entre ellos: hablan el mismo idioma dentro y fuera de la cancha.

«Tenemos muchas cosas en común, vemos el fútbol y la vida de una manera diferente. Estamos en otra dinámica distinta a la de jugadores más jóvenes», explicitaba Aitor al producirse su coincidencia con Ángel cuando el de Geneto arribó de nuevo al Tenerife. Desde entonces quedaron emparejados como compañeros de habitación, una vez Aitor se había quedado huérfano de su inseparable Carlos Ruiz, otro que hizo carrera larga (llegó a jugar también a una tardía edad en Segunda A).

Casos como el del granadino de Baza, el madrileño de San Agustín o el de los propios Ángel y Enric demuestran que el fútbol ha cambiado «una barbaridad» -anota el de Geneto- y que ahora cuidarse permite agrandar las carreras «mucho más de lo que se pensaba antes». Eso sí, todo pasa por extremar los cuidados y alejarse de las rutinas que no ayudan. «El deporte profesional ya no es como antes. Cuando yo empezaba, se daban situaciones ahora impensables.

A lo mejor, ir al cine o comer cotufas la noche o la tarde antes de un entrenamiento», explica el delantero. Aitor, entretanto, prefiere no mirar mucho más allá del siguiente partido. Como así reflejaba en su última comparecencia pública, no está ahora «como para pensar en el año que viene o en situaciones que vayan después» de la jornada que viene. «Acabo de volver después de siete meses de parón; no sé qué va a pasar en el futuro. Solo pienso en lograr el objetivo y salir adelante. ¿Cómo se consigue? Siendo una piña», afirma Aitor, indispensable en el campo y fuera de él. Pegamento para la crisis, identidad para estos tiempos de incertidumbre y, lo más importante, experiencia al servicio del colectivo. La veteranía es un grado.

No es casualidad

Relatan estos tres futbolistas que no es casual que se comporten de forma semejante. Por ejemplo, con la mesura en sus declaraciones o en apartarse de las redes sociales. Significativo que ninguno de los veteranos tenga perfil propio en X (Aitor y Ángel tampoco lo tienen en Instagram) y que todos han sido elegidos para formar parte del cuarteto de capitanes, que completa Sergio González.

Otro denominador común es que prefieren no ponerse fecha de caducidad. Ángel es el único que tiene contrato en vigor con el representativo por una temporada más, sin cláusula liberatoria en caso de descenso y con la opción de quedarse en el club una vez que se retire. En cuanto a Gallego, en sus últimas manifestaciones públicas decía verse con la energía y gasolina suficientes para estirar su carrera. No parece probable que sea en el Tenerife, equipo con el que estiró su vinculación un curso más por partidos jugados. En cuanto a Aitor, nadie quiere hablar aún de la retirada. Ahora bien, parece conseguido el primero de sus grandes objetivos: que su adiós no fuese lejos del campo. Ahora, su regreso se ha convertido en un motivo más para creer en milagros.

