El Tenerife menos goleador en dos décadas

Muchos son los motivos que explican la desastrosa temporada 24/25 del Tenerife. Al cuadro blanquiazul no le ha salido prácticamente nada desde el pasado verano: los fichajes no funcionaron y el rendimiento de los futbolistas que ya estaban se desplomó por completo, la apuesta por Cano –aunque breve– no salió bien, tampoco el relevo de Mel y, para colmo, una inestabilidad institucional casi sin precedentes –queda por delante la Junta Extraordinaria del 20 de febrero– y una crisis financiera que está poniendo en riesgo la viabilidad económica de la entidad. Todo mal.

El club no es capaz de sostener al equipo y el equipo, lejos de capear el temporal, está naufragando por completo. Vicecolista con los mismos puntos que el último (el Cartagena), el cuadro blanquiazul solo suma 15 puntos en 24 partidos. Apenas tres victorias, por seis empates y 14 derrotas. El balance en las áreas es también muy desfavorable, a los 35 goles encajados, se suma una cifra aún más preocupante y más determinante en el balance total de puntos, el cuadro insular solo ha celebrado 18 dianas. Solo se quedan por debajo el Racing de Ferrol (antepenúltimo en la tabla pero con un duelo pendiente), con 14, y el Cartagena, con 15.

Así, y repasando el histórico del representativo a estas alturas de temporada, habría que remontarse a la campaña 03/04 para encontrar unos guarismos que empeoren los actuales (14 goles a favor en 24 jornadas). Es decir, este Tenerife es el menos goleador de los últimos 20 años. Peor incluso que el de la 09/10, que compitió en Primera División y sumaba 20 aciertos a finales de enero.

21 años después

En la 03/04, hace ya 21 años, el cuadro insular arrancó con David Amaral a los mandos. El de Arico dirigió 18 compromisos de los que solo cedió en cinco, pero su equipo apenas venció en tres, mientras que igualó en diez ocasiones de las que en ninguna anotó más de un tanto. La sequía lastró los resultados y la mala racha concluyó en la llegada de Martín Marrero. A este le costó arrancar, seis partidos sin ganar (cuatro de ellos empates a cero) para, con tiempo e insistencia, firmar una notable recta final de temporada, eludir el descenso y escalar hasta la octava posición. Keko anotó 17 goles.

Desde entonces, y hasta este febrero de 2025, nunca los números de la entidad habían sido tan mediocres. Por abajo, las 19 dianas de la 14/15 (el técnico de ese equipo era, precisamente, Álvaro Cervera), las 20 de la 18/19 o las 22 de las 06/07 y 23/24. Por arriba, sobresalen las 44 de la 08/09 o los 36 de la 20/21. En la extinta Segunda B, el corte a estas alturas de competición fue de 35 en la 11/12 y 39 en la 12/13.

Las conclusiones del análisis de las cifras, que se suavizan si se comparan con las de los rivales que ocupan la zona baja de la tabla, se tornan en sonrojantes al poner la vista en la zona noble de la Hypermotion. Por ejemplo, el delantero del Almería Luis Suárez, pichichi de Segunda, suma solo un gol menos que toda la plantilla del Tenerife junta (17). El Real Oviedo, quinto, dobla en tantos al representativo (36), mientras que al Levante (38) y al Racing de Santander (37), cuarto y segundo, les sobra margen para duplicar.

Ángel y Gallego, desplomados

¿Cómo es esto posible? Ya dijo Cervera, tras el 0-0 frente al Deportivo de La Coruña, que «ser delantero en este Tenerife es complicado». Debe tener razón. Solo así se explican las increíblemente pobres cifras de Ángel Rodríguez y Enric Gallego. Un gol del lagunero y tres de Gallego. Solo los arietes del Cartagena han aportado menos. El canterano celebró diez alegrías el pasado curso y 21 y 11 en las 15/16 y 16/17, sus dos anteriores campañas en Segunda. Entre la 17/18 y la 22/23, alcanzó los 40 en Primera. Su desplome es incomprensible.

Algo similar ocurre con el ariete barcelonés. Desde su irrupción en el fútbol profesional de la mano de la UD Extremadura (18/19), Gallego solo se quedó en tres dianas en la 19/20, las que hizo en Osasuna en solo media temporada (14 partidos, por los 19 que lleva jugados en esta). En Segunda, 15 alegrías en el curso de su estreno, diez en la 21/22, 11 en la 23/23 y seis en la 23/24. Otra caída libre.

La otra cara de la moneda es para Yussi Diarra. El centrocampista natural de Mali, con cuatro goles, es el máximo artillero del equipo. Incorporado desde el Córdoba, con el que rindió a un nivel estupendo en Primera Federación, Diarra se ha consolidado en el fútbol profesional como lo que ha sido siempre, según él mismo ha explicado, un estupendo llegador.

