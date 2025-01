Álvaro Cervera lamenta la sequía: «Nos faltó el gol»

Álvaro Cervera, entrenador del Tenerife, compareció orgulloso por la imagen ofrecida por los suyos y a la vez preocupado por la falta de gol del representativo. En sus 12 encuentros en casa, el Tenerife solo ha sido capaz de hacer nueve dianas. Bagaje a todas luces insuficiente para optar a la permanencia, que se aleja todavía más tras la oportunidad desperdiciada frente al Deportivo.

«Ha faltado marcar», resumió Cervera, quien vio al cuadro isleño mucho más entero en los segundos 45 minutos. «Ha habido diferencias entre la primera y segunda parte. Hemos corrido mucho y también se nota la parte física. Estoy de acuerdo en que somos un equipo al que le cuesta marcar goles, pero hoy [por anoche] hemos generado y su portero ha salvado varias», relató el entrenador. «El nuestro también tuvo que intervenir al final; en mi opinión, si repetimos este partido varias veces, estamos más cerca de ganarlo nosotros que ellos», fue otro de sus mensajes.

El jefe blanquiazul recordó las opciones clamorosas para el 1-0 que tuvo su equipo a lo largo de la contienda. «Tuvimos dos claras, como la del cabezazo de Diarra y la de Gallego. Al equipo le pido que llegue a línea de fondo y lo hemos conseguido en infinidad de oportunidades. El partido me ha gustado, pero luego miras la clasificación y no te da. Estoy contento, pero si no ganas en nuestra situación, pues de nada vale», reconoció.

Al míster se le preguntó también por las titularidades de Fabio y Ángel Rodríguez. Elogió a los dos. Del centrocampista grancanario, comentó que «le ha costado al principio, pero en la segunda parte con alguna variante se ha hecho dueño del balón en su parcela, haciendo jugar al equipo». En cuanto a Ángel, anotó que «jugar de delantero en el Tenerife es complicado porque el equipo no genera mucho, pero ha trabajado y se ha fajado en defensa».

Por último, se refirió a los minutos que dio al joven César Álvarez, que cumplió con creces. «Le he preguntado a Mellot si tenía rotura y me dijo que era solo una molestia, pero estaremos pendientes de las pruebas. Cesar es un chico rápido y por eso me he decidido por él; ha entrado y ha llegado bastantes veces arriba», completó Cervera, quien probablemente dé más carrete al futbolista proveniente del B en próximos compromisos, sobre todo si se confirma la baja del francés.

La venta de Aarón

El mediocampista Aarón Martín Luis, que tampoco fue titular ayer frente al Deportivo de La Coruña, tiene previsto viajar hoy a Barcelona para someterse al preceptivo reconocimiento médico previo a su fichaje por el Al-Qadsiah saudí. En todo caso, el Tenerife ha acordado que pueda quedarse a préstamo hasta el 30 de junio. Los documentos están sellados y el club blanquiazul recibirá en torno a 1,4 millones de euros más variables.

Aarón, que se estrenó con Pepe Mel a escala profesional, había suscitado el interés de otros clubes importantes. No obstante, la alta oferta económica que ha llegado desde el fútbol árabe se ha convertido en una excelente oportunidad para el orotavense y también para el Tenerife, que verá aliviada así su delicada situación económica. El plazo para fichar acaba el lunes.