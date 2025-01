Empate insuficiente del Tenerife ante el Deportivo en el Heliodoro

Se apaga enero, el mes con cinco partidos de Liga que iba a aclarar el ya de por sí oscuro futuro deportivo del Tenerife. Cinco encuentros y cuatro en casa, partiendo de la llegada de Álvaro Cervera. La serie se completó con un insuficiente empate (0-0) con el Deportivo en el Heliodoro. El balance, de cinco puntos de 15, deja al equipo al filo de lo imposible en su intento de evitar el descenso a Primera RFEF, aunque el verdadero problema está en el déficit arrastrado.

Los blanquiazules fueron de menos a más, tuvieron en sus manos el triunfo, pero también lo rozó un Deportivo que llegó a fallar un penalti en el primer tiempo. Fue un tropiezo más, un patinazo sin reproches. No faltó actitud ni voluntad, pero sí acierto.

El Tenerife se puso al día en el calendario recuperando el partido que tenía pendiente desde el 15 de diciembre, fecha en la que se aplazó el encuentro de la decimonovena jornada de Liga contra el Deportivo después de que se activara una alerta por fuertes vientos en la Isla.

El Deportivo no salió mal, con su juego, evolucionando con el balón, amasando la posesión ante un Tenerife que perseguía sombras sin llegar a ajustar la presión. Y con la pelota, el equipo de Óscar Gilsanz sabe generar peligro. Lo demostró en el primer minuto con un pase filtrado de Mario Soriano a Bouldini que no tuvo consecuencias pero que sí fue un aviso.

El Tenerife necesitaba recuperar y correr, aprovechar los espacios que podía dejar su rival. Pero no conseguía neutralizar a un Deportivo que se desenvolvía con soltura e insistía en la busca del 0-1. Lo tuvo David Mella con un remate cruzado en el minuto 5. Badia no tuvo que intervenir.

El campeón de Europa sub 19 empezó siendo la amenaza que se esperaba, junto al grancanario Yeramay y a Soriano, un tridente de alta escuela capaz de todo. El partido parecía depender de ellos. Porque el Tenerife no se asomaba en el área contraria. Lo hizo, al fin, cerca del minuto 10 con un pase atrás de Waldo que no encontró rematador. Se suponía que debía ser Ángel.

En ese mismo ataque, Milla Alvendiz (VAR) alertó a Guzmán Mansilla de que había algo pasado, que tenía que revisar una acción en la pantalla. Y el árbitro principal pidió que no se reanudara la acción y corrió hacia el monitor situado junto a los banquillo. Tenía que decidir si pitaba o no un penalti, pero no a favor de los locales, sino en contra.

El motivo, una falta de David Rodríguez por manos en la jugada anterior. Lo lanzó Yeremay y estrelló el balón en el larguero (11'). El público lo celebró como si los blanquiazules hubieran marcado un gol. Golpe anímico para el Deportivo y reactivación para un Tenerife al que, para variar, no le había castigado la mala suerte.

La tendencia no se alteró de forma radical. El equipo de Cervera sí fue capaz apretar mejor en el centro y, gracias a ello, pudo desarrollar su fase ofensiva, pero sin un remate. El primero llegó en el minuto 40, una falta lateral que Waldo decidió lanzar directamente. Habría salido bien si el Deportivo no hubiera puesto una barrera. Poco después fue Fabio el que intentó una volea que se enredó en las piernas de los centrales. El balance ofensivo en el primer tiempo no dio para más. Mejores intenciones que resultado, poca continuidad y escasos recursos por parte de un Tenerife que solo parecía poder inquietar al Deportivo con transiciones rápidas, pero los contragolpes brillaban por su ausencia o no eran completos. Entretanto, el Deportivo seguía a lo suyo. Le bastaba con conectar con Soriano, Yeremay y Mella para provocar preocupación. Una dinámica inquietante. El partido se podía romper en cualquier momento, pero los visitantes estaban más cerca de tenerlo controlado.

La segunda mitad arrancó con un sobresalto a modo de contraataque visitante, desencadenado tras una pérdida de Aitor. Mella no consiguió enlazar con Bouldini, para alivio de Badia.

Y el Tenerife respondió. No le valía el empate y se las arregló para decir algo también en ataque. Primero con una conexión entre Luismi, Waldo y David que el canterano no pudo finalizar con un pase. Luego, con una arrancada de Diarra que no supo aprovechar Ángel. Su remate, mordido, salió a córner (52'). El duelo se había animado. Estaba para los dos.

El descontrol permitido por unos y otros dejó señales para la esperanza -doble remate de Luismi y Waldo en el 59' tapado por los defensas- y también para la preocupación -paradón de Badia en un mano a mano con Villares en el 60'-. El Tenerife se aferró a ese intercambio para echar el resto. Y Cervera puso de su parte metiendo en el campo a Maikel y Enric Gallego por Waldo y Ángel.

Los blanquiazules insistían ya con el partido inclinado hacia el área gallega. Pero les faltaba precisión e incluso fortuna. El ritmo se paró por una lesión de Mellot. Cervera, que ya iba a quitar a Aitor para poner a Bodiger, relevó al francés por el canterano César.

Al Deportivo empezó a hacérsele largo el partido. Ya no sorprendía a la contra, Yeremay no entraba tanto en juego. En cambio, el Tenerife percutía, una vez con un chut desviado de Gallego, luego con un golpeo de Maikel desviado por un defensa... Se sumó Diarra, con un remate de cabeza, a pase de Luismi, que sacó Leite con apuros. La más clara. Pero no hubo manera. Y pudo ser peor, porque el Deportivo desperdició un claro contragolpe en el minuto 91.