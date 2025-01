Cervera asume la crisis y no exigirá fichajes al club

Economía de guerra, rebajas salariales entre altos cargos, tensiones en la tesorería y dificultades extremas para fichar jugadores. Ante este panorama, el entrenador del primer equipo blanquiazul ha asumido la actual coyuntura financiera y pondrá a la directiva «en ningún apuro», verbalizó ayer. Solo unos días después de vaticinar que podrían venir hasta dos jugadores, Álvaro Cervera admite que es real la posibilidad de que la plantilla se quede como está.

«Lo que no voy a hacer es poner en un aprieto al club y pedir a un jugador cueste lo que cueste. No, eso no. Si el club propone y vemos que se puede hacer, perfecto. Si no se puede hacer, trabajaré con los que están aquí», indicó ayer en un discurso realista y muy de club. «No tengo tanta información como vosotros», apuntó respecto a las perspectivas de que haya pronto una ampliación de capital para salvar los números rojos. «Por experiencia, sé que mientras más sepas, más dudas te entran. Sí tengo entendido que hay dificultades (económicas), pero no me lo han transmitido ni me lo han comentado», fue otro de sus mensajes.

Cervera prefiere estar centrado en buscar soluciones para el bajón que ofreció en sus prestaciones el Tenerife del pasado sábado, cuando halló serias dificultades para imponerse a un rival poco propositivo como el Eldense. «Esto sí me preocupa. No es falta de ideas, porque la idea la sabemos y la teoría, también. Lo que nos cuesta es llevarla a cabo. Por las condiciones del rival, por no estar finos... sí nos preocupa que los equipos nos hayan visto algo mejor cuando tenemos espacios. Quizá intenten quitarnos eso, porque así nos cuesta más», verbalizó el jefe del banquillo tinerfeñista, que prepara cambios para esta noche. Uno de ellos, la presumible titularidad de Ángel.

«Sigo pensando que el partido del pasado sábado era el más importante, pero se perdió y ya no podemos hacer nada. Ya el de este miércoles se mira con el resultado que traemos detrás. Si hubiésemos conseguido la victoria, no estaríamos obligados a ir tan al límite. No se pudo conseguir, pero sigo pensando que nosotros vamos a tener nuestras opciones. Creo que vamos a tener un momento y un partido para poder engancharnos y ver las cosas con un poco más de claridad. Espero que así sea. Soy consciente de la situación, pero sigo creyendo en que algún día veremos las cosas de otra manera», dijo Cervera desde su perfil más optimista. En cuanto a la necesidad de agitar el once, el técnico esgrime que hay cierto «cansancio físico y mental».

«Necesitamos regenerar un poco equipo, airear un poco para que haya energía nueva», certificó. Su objetivo es que «la afición vuelve a creer y a confiar», pero admitió a continuación que «es imposible cambiar los resultados y la dinámica de la noche al día».

Posible salida Sobre Aarón: «Me parece un futbolista con mucho futuro» Álvaro Cervera negó ayer que tenga poca confianza en las prestaciones de Aarón Martín, cuya cuota de protagonismo se ha visto resentida desde el relevo en el banquillo del representativo. «Nadie [de la directiva] ha venido a decirme que tengamos una propuesta o vayamos a venderlo. Me parece un jugador de mucho futuro, que va a estar muchos años en el club al que vaya», sugirió en relación a su posible traspaso al fútbol árabe. «Es un jugador muy valorado por los entrenadores, de los que hace muchas cosas bien y pocas mal, quizá no tanto de cara a la galería. Puede que con mi llegada parezca que le haya cortado la progresión, pero no es así. Sé que es un jugador bastante aprovechable y tiene carrera y futuro», certificó respecto al canterano, que se quedaría cedido hasta junio en caso de que se concrete finalmente la venta de sus derechos al Al-Qadsiah C. Cervera fue también muy nítido en su valoración sobre Adri Guerrero, que se quedó fuera de la convocatoria una vez más. «Es un chico que entrena bien, pero veo difícil que tenga minutos. Pero se firman unos contratos, hay familias que mover y equipos que buscar. Imagino que querrá quedarse aquí, aunque lo tendrá difícil deportivamente», sugirió en voz alta. «No obstante, su comportamiento es ejemplar y no haré nada para hacerlo sentir mal como futbolista o persona. Lo utilizaré cuando crea, pero él sabe que tendrá pocos minutos», completó. Junto a Guerrero, también Juande Rivas se quedó fuera de la lista de elegidos para el duelo de esta noche.