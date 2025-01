La venta de Aarón Martín se vuelve casi imprescindible

Ahora que ya se conoce que la situación económica del Tenerife es absolutamente precaria y que el riesgo de suspensión de pagos es real, la venta de activos vuelve a convertirse en un recurso casi indispensable para garantizar la supervivencia de la sociedad anónima. Todo lo que no sea vender futbolistas en este mercado obligaría a incrementar el rango de la ambiciosa ampliación de capital prevista para los meses de abril y mayo. A falta de solo unos días para que cierre el plazo para dar altas y bajas, el canterano Aarón Martín sigue siendo el primer candidato a abandonar la disciplina del representativo por la vía del traspaso.

Según ha podido confirmar EL DÍA, el Tenerife ha declinado la primera propuesta recibida por el conjunto árabe del Al-Qadsiah FC, tercer clasificado en la Saudi Pro League. De este modo, el club isleño rechaza la oferta de un millón de euros planteada por el cuadro asiático e insiste en demandar una cifra que se acerque a los 1,5. Además, propone como una condición inexcusable que se aderece el traspaso con bonificaciones futuras en función de la progresión que trace Aarón a lo largo de los años de vinculación con los saudíes. Y quiere quedarse con el 20% de sus derechos federativos.

El entorno del jugador, al que representa MRH Agency, asegura que el mediocampista orotavense estaría dispuesto a quedarse cedido en el Tenerife si así lo estipulan los clubes protagonistas de la transacción. Ahora bien, los números y su cuota de protagonismo a las órdenes de Cervera revelan que ha dejado de ser una figura imprescindible, como sí lo era para Pepe Mel. Desde que se produjo el cambio en el banquillo, no ha firmado una sola titularidad. La eclosión del joven jugador, que aún no ha cumplido la mayoría de edad, se produjo con el segundo técnico de la temporada, que determinó su promoción desde el Juvenil A y su estreno en el fútbol profesional con tan solo 17 años. En apenas unos meses, el norteño ha contabilizado nada menos que 15 comparecencias oficiales con el primer equipo, repartidas de este modo: 13 en la Hypermotion y dos en la Copa. En total, ha completado 833’ a escala profesional.

Comparecencia y fichajes

El Tenerife no descarta quedarse como está, sin hacer fichajes significativos más allá de algún retoque puntual antes del próximo lunes, fecha en la que cierra el plazo para hacer movimientos en Primera y Segunda. La intención del futuro presidente del consejo de administración, Rayco García, es comparecer junto al director deportivo, Mauro Pérez, para explicar los motivos de esta aparente inacción del mes de enero. Según cuentan desde dentro, la escasez de movimientos –solo ha venido Fabio González, proveniente de Las Palmas– no tiene que ver con la falta de pericia en las negociaciones, sino con el roto que hay en la tesorería blanquiazul y con la negativa que se han encontrado por parte de algunos de los jugadores deseados. Si bien inicialmente dieron síntomas de querer venir, en las últimas horas se han visto retraídos por la precaria situación clasificatoria del club. Ha sido el caso del atacante Pablo Sáenz, que se irá del Granada al Albacete, y que era pretendido por el Tenerife. Realizada la consulta con el entrenador del primer equipo, Cervera manifiesta que quiere solo jugadores que ofrezcan rendimiento inmediato, no de relleno. De este modo, cobra fuerza la opción de que la pretendida remodelación profunda se quede solo en un par de retoques. n

A seis días del cierre del plazo

El equipo vuelve al trabajo –sin días de descanso esta semana– y con la previsión de que haya algunos cambios en el once de Cervera. El técnico comparecerá hoy ante la prensa.

Ya hay horario para el Málaga-Tenerife, que se disputará el 21 de febrero en La Rosaleda. Es viernes y para ese mismo día estaba previsto el viaje de un importante grupo de seguidores blanquiazules que ya habían adquirido sus pasajes para estar presentes en el campo malacitano.

LaLiga ha sancionado a la SD Huesca por incumplimientos económicos. El club oscense acumuló 14,7 millones de euros de pérdidas entre 2021 y 2024 y será multado con 90.000 euros y un 15% menos de límite salarial.

El técnico del Dépor elogió ayer a Cervera. «Es de los técnicos que hace creer a los equipos», dijo en rueda de prensa Óscar Gilsanz.

