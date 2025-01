Una joya de coleccionista

Los padres de la criatura son el diseñador tinerfeño Tato Ruiz y el exjefe de Márketing del representativo, David de Diego. Cuando éste último figuraba aún en la arquitectura de altos cargos del CD Tenerife, ambos idearon una indumentaria especial por el 100 cumpleaños del Heliodoro Rodríguez. De este modo, la entidad tiene por vez primera en su centenaria historia una cuarta equipación, siguiendo así los ejemplos de otros equipos (el Granada, sin ir más lejos) que han rebasado el tradicional número de tres camisetas por temporada. «La ocasión lo merece», subraya De Diego, quien asegura que era indispensable que por esta efeméride estuviera muy presente en el frontal de la equipación un elemento icónico del Heliodoro: la «tan querida y entrañable» puerta de Herradura.

Detalle de la nueva camiseta. | MARÍA PISACA

«Siempre te hace ilusión que te llamen desde el club que sientes como propio. Esta camiseta, al igual que la del Centenario, es importante y tiene una connotación muy especial para mí», explica Tato, que recibió con satisfacción el encargo de David. «No el estadio del Tenerife, porque es propiedad del Cabildo, pero sí es donde nuestros padres y abuelos han vivido y sentido todos los episodios relevantes de la historia del Tenerife. Desde que era un terraplén, hasta el momento actual», apunta respecto al Rodríguez López, un enclave que forma parte de la vida de casi todos los chicharreros.

De tonalidad celeste, la camiseta ya se ha convertido en objeto de deseo por simpatizantes acérrimos y coleccionistas voraces. «Soy de la opinión de que no es válido o adecuado contar con colores que no tienen nada que ver con la historia del club. Los colores tienen que ser por una razón; no puedes llegar y plantearle al Tenerife una camiseta mostaza o violeta por capricho. Debe haber una vinculación directa con la entidad y el celeste, en este caso, es un color que ya hemos vestido en otras temporadas y además está muy presente en el escudo oficial. Pero a mí que me planteen un color vino o un naranja, es que me parece un disparate», sugiere el diseñador. Los responsables de la creación coinciden en que ésta es «una indumentaria especial porque honra la historia de la casa de todos», el conjunto de campo y gradas que ha hecho vibrar a varias generaciones de deportistas y aficionados. Añade Tato una confidencia. «Como me transmiten que debía ser una camiseta visitante, quedó eliminada la opción de utilizar el blanco», enuncia. Dicho lo cual, hace alusión a la tercera pata del proyecto: la firma que viste al club.

La clave

«Lo importante de contar con Hummel es que te respeten como institución y tengan en consideración tus especificidades, intenciones y objetivos. Yo, como birria, pido que la marca nos cuide. Como fan y coleccionista de camisetas, ese factor me parece esencial; lo contrario es triste, que te ninguneen y te manden camisetas de catálogo, o te sugieran colores que no tienen nada que ver con tu idiosincrasia o tu historia», agrega Ruiz. «Esta camiseta no tiene secretos, o están ya todos contados», completa. «Está presente la puerta de Herradura y eso que parece un sol es un elemento que forma parte de la misma. De todas las figuras de la arquitectura de la puerta, es la más llamativa para darle vida a la trama. Además, permite que luzca mejor la imagen del espónsor. De otro modo, la camiseta hubiera tupida o monótona». Ha sido todo lo contrario, por cuanto en apenas unos días se ha convertido en el producto estrella de la tienda oficial y en la web. El sábado, ya hubo muchos blanquiazules luciéndola en el Heliodoro. n

