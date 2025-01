Tenerife-Deportivo, el partido de las siete diferencias

Tenerife y Deportivo se pondrán al día este miércoles disputando el partido que no pudieron jugar el domingo 15 de diciembre de 2024 por la situación climatológica excepcional prevista en la Isla para ese domingo. La cita pendiente tendrá lugar 45 días después, y lo hará con nuevos ingredientes.

Por ejemplo, la diferencia en la clasificación ya no es la misma. Tinerfeños y coruñeses llegaron a la decimonovena jornada separados por diez puntos. Ese margen ha aumentado a favor de los gallegos en tres unidades. A mediados del último mes de 2024, el representativo era colista con 11 puntos y los de Riazor, decimoquintos con 21. La situación actual es de 15 y 28.

Después de aquel fin de semana sin fútbol, el Tenerife enlazó tres derrotas, contra el Huesca, el Burgos y en el partido aplazado con el Levante, se impuso al Castellón, empató en Zaragoza y perdió con el Eldense. El Deportivo, que jugó un encuentro menos en ese tramo, ganó dos veces, al Castellón y al Burgos, sacó un 1-1 de Málaga, y se vio superado en su casa por el Mirandés y el Levante.

Pero la principal novedad no estará en la tabla, sino en el banquillo local, ya que no se producirá un pulso entre Pepe Mel y Óscar Gilsanz, sino entre Álvaro Cervera y Gilsanz. Mel fue despedido poco después de la suspensión del partido con el Deportivo. Dirigió al equipo en Huesca y también lo hizo en Burgos, pero sabiendo que ese iba a ser su último día como trabajador del club tinerfeño.

Para Cervera será la cuarta parada liguera en esta segunda etapa en el Tenerife –4 puntos de 12. Gilsanz está en el cargo desde comienzos de noviembre. Fue el elegido para sustituir a Idiakez.

En la lista de futbolistas disponibles también habrá cambios. Entre ellos, la presencia de Luismi Cruz entre los jugadores que podrá convocar Álvaro. El gaditano se habría perdido el cruce con el Dépor si se hubiera disputado en la fecha inicialmente prevista, ya que en ese entonces se estaba recuperando de una lesión muscular. Ese problema ya forma parte de su pasado. De hecho, Cruz tuvo minutos contra el Levante, el Zaragoza y el Eldense. Aunque Luismi no está siendo un titular fijo para Cervera, es una alternativa que podrá tener en cuenta. Lo mismo que Fabio González, el único fichaje realizado por el club en el tramo de enero. Cuando se aplazó el Tenerife-Deportivo todavía pertenecía a Las Palmas.

Sí estaba ya en la plantilla blanquiazul Edgar Badia. Era un recién llegado y apuntaba a debutar en el encuentro que no se pudo celebrar. Su estreno se produjo en El Alcoraz, justo en la jornada posterior.

Y también estaba, por supuesto, Aitor Sanz. El capitán no habría podido participar en el primer Tenerife-Deportivo, ya que aún no había superado las molestias que arrastraba desde finales de la temporada pasada. Mel llegó a poner el plazo definitivo en la eliminatoria contra el Osasuna. Y no se equivocó. Sanz formó parte de la convocatoria de la cita copera, pero no tuvo minutos. Sí reapareció en el duelo con el Castellón para encadenar tres actuaciones como titular y perfilarse como pieza básica en los planes de Cervera con vistas al partido de este miércoles en el Rodríguez López. El 15 de diciembre también habría sido baja Medrano, por una lesión, pero no Teto Martín, que se está recuperando de una rotura muscular.

El paisaje deportivista también se ha modificado con algún matiz. El más llamativo es la ausencia de Lucas Pérez. El delantero solicitó su desvinculación de la entidad coruñesa dejando un vacío inesperado. Estaba siendo titular habitual y había aportado cuatro tantos. En cualquier caso, el 14 de diciembre no viajó con sus compañeros a la Isla –la suspensión de dio a conocer por las autoridades unas horas antes de la hora programada para que comenzara el partido–. El motivo, una sanción por la acumulación de tarjetas.

El Deportivo reaccionó recuperando a su canterano Diego Gómez, un atacante que estaba cedido en el Arenteiro. Por ahora es el único refuerzo que ha sumado a su plantel en la ventana de invierno.

Suscríbete para seguir leyendo