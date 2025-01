Cervera: «No siento que el Tenerife esté muerto»

Álvaro Cervera, entrenador del CD Tenerife, se muestra partidario de «ofrecer una luz de optimismo a los jugadores y demostrarles que aún es posible» abrochar la permanencia, que queda aún más lejos después de la derrota de ayer contra el Eldense. Según dijo, es su «obligación» ser optimista, si bien admitió que este partido «no había que perderlo» porque ahora la situación es mucho más complicada y el margen de error se reduce.

«No hemos tenido la habilidad necesaria para generar ocasiones de gol y el partido ha sido distinto a los anteriores, que habían sido ante rivales a los que les gusta proponer, como Castellón o Zaragoza», adujo. «Lo que no esperábamos era perder de esta manera; el gol ha venido en un despiste en una pelota controlada. El rival no nos ha dejado espacios, y tampoco ha habido velocidad. Así nos ha costado todo mucho más», explicitó el jefe del banquillo, apesadumbrado por el resultado.

«¿El partido ha sido de 0-1? No, porque ellos han tirado solo una vez; si podemos mantener la calma, mejor», sugiere

Respecto a la situación clasificatoria actual, dijo entender la tristeza del Heliodoro. «Entiendo que hay gente aficionada a su equipo que lo vea muy negro, pero también deben entender que nosotros no vamos a tirar la toalla. Yo no voy a hacerlo nunca. Y por lo que veo en el vestuario, hay tristeza, pero no la sensación de que esté todo perdido. De verdad, no se ha visto que el Tenerife esté muerto. Sigo siendo optimista porque es mi obligación y porque creo que vamos a ganar partidos», apuntó. Eso sí, añadió que ahora el margen de maniobra se reduce casi a la mínima expresión. «Anímicamente, este equipo está dolido porque son jugadores a los que no les gusta verse en esta posición. El palo es duro, pero el miércoles tenemos otro partido e intentaremos ganar. No para ver el futuro más claro, porque no es verdad que así sea, pero al menos para sentir que podemos ganar partidos», fue otro de sus mensajes.

A Cervera también se le preguntó pro las permutas. «Respecto a los cambios, podía haber puesto a Maikel Mesa más arriba y echar a Marlos a una banda, pero he elegido de esta manera por las pelotas que pudieran quedar sueltas y que él pudiera capturar», dijo del colombiano. En cuanto a otros nombres propios que pudieran salir señalados de la contienda, reseñó que Sergio González«sabe que esa pelota [la del 0-1] tiene que reventarla y así lo hará en futuras ocasiones». Para el entrenador, «la situación del equipo hace que no quisiera despejar, sino sacar la pelota jugada».

«Este era un partido que no podíamos perder», remarcó Cervera, quien en todo caso intentó dar motivos para la esperanza. «¿El partido ha sido de 0-1? No. Ellos han tirado una vez a portería, que es esa. Estamos en una situación mala, sí, pero analicemos todo a la hora de tomar decisiones. No es que haya venido aquí un rival que nos haya dejado desarbolados. Si podemos mantener la calma, deberíamos hacerlo», demandó el máximo responsable técnico del representativo, quien espera que el club mantenga su hoja de ruta acerca de los fichajes previstos.