Loly, la mamá fotógrafa

Lleva toda una vida detrás de una cámara de fotos captando los sueños de los equipos de fútbol donde ha militado su hijo. María Dolores Dorta, Loly, la mamá reportera del División de Honor del CD Tenerife, fotografía no solo los momentos más vibrantes de cada encuentro, sino también las historias que se esconden detrás de cada jugada, cada emoción y, sobre todo, cada rostro. Su cámara aficionada no solo documenta la vida de los jugadores más bisoños, sino que también está inmortalizando los sueños y sacrificios de su propio hijo, Sergio.

A lo largo de los años ha capturado con su lente a medio centenar de conjuntos. «Hago fotos desde que mi hijo pisó el césped por primera vez en la escuelita del Tegueste. Al Tenerife empecé este año, ya que Sergio empezó la temporada en el club, pero ya le había hecho algunas fotos al Tenerife cuando a mi hijo le tocaba jugar contra ellos».

Loly, que permanece de pie y corriendo la banda en busca de la mejor instantánea destaca que «prácticamente todos o casi todos los clubes contra los que ha jugado mi hijo tienen fotos mandadas por mí porque me gusta que todos tengan sus fotos». Comenta mientras limpia el objetivo, que la mejor foto está por llegar tras dos décadas fotografiando y, cómo no, «para que nadie se quede sin la suya; jueguen o no».

Para Loly, el tercer tiempo comienza al llegar a casa después de un partido y empezar a ver las fotos de los chicos. A lo largo de los años, ha logrado crear un banco de fotos inigualable a pie de campo. Pero, no es solo una madre que apoya a su hijo, es una fotógrafa amateur que ha conseguido que su pasión por la fotografía y el fútbol se fundan en una sinergia perfecta. «Cada partido es una historia que contar», dice, mientras ajusta su cámara en medio de la algarabía de la grada. P

ara ella, no hay partido en el que no exista un pasaje que merezca ser retratado. Y no es solo el juego lo que la apasiona, sino todo lo que sucede alrededor: los gestos de los jugadores, las emociones de los aficionados, las tensiones entre los equipos. Lo que sí tiene claro son sus colores porque «siempre seré del club donde juegue mi hijo, pero ante todo soy aficionada al buen juego y del saber estar, así que, siempre que pueda y me dejen, seguiré haciendo fotos».

La luz, los movimientos, las sombras de cada partido son un lienzo en el que ella pinta, a través de su máquina, la crónica visual de un deporte que ama.

El fútbol y la fotografía llegaron a la vida de Loly de manera paralela, pero fue la maternidad la que consolidó esa conexión tan especial. Lo que comenzó como una afición por captar momentos de su hijo en el campo se fue transformando en un proyecto personal: contar las historias de su familia deportiva y de muchos equipos canarios.