Cervera confirma su deseo de que Luismi Cruz se quede

En el apartado de posibles salidas invernales destacan los casos de Luismi Cruz y de Aarón Martín. Del atacante andaluz, más cerca de quedarse, el preparador mantiene que lo ve entrenar «muy bien» y que sigue con «brillo en la mirada». «Si dependiera de mí, lo mantendría. En todos los equipos que he estado siempre he tenido algún jugador que le pudiera dar ese toque de calidad al equipo, y Luismi tiene ese perfil».

Aarón, por su parte, es una apuesta de futuro, un tipo de futbolista que «va a estar muchos años en un equipo jugando muchos partidos». Con el orotavense, no obstante, el míster es más tibio. «Yo no tengo ni idea al respecto. Me parece un jugador de la casa que va a ser futbolista. Si el club o jugador creen que lo mejor es salir, pues no lo sé». En este sentido, en el Tenerife ya manejan una propuesta del Al-Qadsiah (Arabia Saudí). La primera oferta no alcanza las pretensiones del club, pero hay optimismo en alcanzar un acuerdo.