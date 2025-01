CD Tenerife-Eldense: primera de las batallas en una guerra de tres capítulos

La primera de las tres batallas en la guerra de los nueve puntos. El CD Tenerife inicia este sábado (20:00), frente al Eldense, una serie de tres duelos consecutivos como local en apenas ocho días. Tras el conjunto valenciano, serán Deportivo y Albacete los equipos que visiten el Rodríguez López en una semana y un día. Un margen de tiempo corto y que jamás sería definitivo, pero que debe ser fundamental para que los blanquiazules den un salto en la clasificación y se acerquen a los puestos de permanencia. Sumar de tres sería siempre premio doble, puesto que los adversarios en cuestión son también potenciales rivales en la todavía hipotética pelea por abandonar la zona roja.

La oportunidad es inmejorable y el tinerfeñismo lo sabe. De ahí que la Federación de Peñas se haya puesto manos a la obra. Habrá aliento para la plantilla a la salida del Hotel Escuela rumbo al estadio (se han citado dos horas antes del inicio del partido) y se ha pedido acceder al recinto con tiempo de sobra para animar con fuerza desde el calentamiento y hasta la conclusión del partido. «Las finales se juegan en el campo, pero también en la previa y en la grada», dice el comunicado de la agrupación.

El objetivo, a cuatro partidos

La categoría de final no es exagerada. A 12 puntos de la salvación, no vale nada que no sea sumar de tres. De ahí que el punto en Zaragoza no fuera suficiente. Pese a haber obtenido, después, cuatro de seis, cuando el Tenerife cedió frente al Levante terminó esa jornada al la misma distancia del décimo octavo puesto que lo está ahora. Escapar de la zona roja costará, pero primero hay que acercarse a la orilla.

La buena noticia, la mejor noticia, es la mejoría en el juego del equipo. Cervera le ha dado identidad a un colectivo antes a la deriva. No solo hay corazón y compromiso, hay una idea: presionar alto y con orden y tratar de robar en campo rival. Si no puede ser así, salir rápido al contragolpe cuando el adversario se descubra. Los jugadores han captado la propuesta de su nuevo míster y la han hecho suya, llevándola a la práctica con una diligencia impensable hasta el momento. El regreso del capitán Aitor Sanz y el renacer de Bodiger ayudan, pero no puede ser casualidad que tantos futbolistas que antes deambulaban sobre el césped ahora vayan como aviones. El mejor Enric Gallego, el mejor Waldo RubioMellot o una buena versión de Cantero dan cuenta de ello.

Apunta a repetir once

Por desear, se echa en falta el pasito adelante de Luismi Cruz, la chispa goleadora de Ángel, que sigue de capa caída, o a Maikel Mesa, que sigue sin cuajar. Este último tiene la excusa de una escasa participación, pero lo mismo le sucedió con Mel. Con Diarra a este nivel, Maikel lo tiene complicado.

Para la cita, Cervera podrá contar con Sergio González, que se marchó mermado del duelo en La Romareda, pero se ha recuperado a tiempo. Aunque no se puede descartar alguna modificación por decisión técnica, lo más probable es que haya continuidad en el once por segunda semana consecutiva. "A veces rotar es debilitarte", ha afirmado el míster en la previa. El equipo funciona y nadie golpea con fuerza la puerta de la titularidad.

Enfrente estará el Eldense, un rival de la zona baja (es cuarto por la cola) que además viene en un momento delicado. Los valencianos cedieron en su campo la pasada semana ante el Cádiz (1-4), un resultado que, sumado al parcial de un solo triunfo en los últimos diez partidos, propició el relevo en el banquillo y la incorporación de José Luis Oltra. Los de Elda llegarán a la Isla con novedades recientes. El equipo azulgrana suma seis incorporaciones invernales, el que más en Segunda División.