Plataforma por la unidad

Una plataforma con acento canario, tinerfeñista y con vocación de permanencia. Nace Unidad Blanquiazul, un punto de encuentro para aglutinar las acciones de los simpatizantes y aficionados del CD Tenerife con el fin de que sus votos cuenten en la próxima Junta General Extraordinaria convocada para el 20 de febrero. La intención es utilizarlos para oponerse a cualquier movimiento o iniciativa que plantee el aún máximo accionista de la sociedad, José Miguel Garrido, cuyos planes para la venidera asamblea todavía se desconocen.

«No vale con manifestarnos en la calle o pronunciarnos en las redes sociales; hay que pasar a la acción», explica José Luis Canal, letrado perteneciente a la comisión de Derecho Deportivo del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, que lidera este proyecto que ya tiene presencia en las redes sociales (@UnidadBlanquiazul en X) y también una dirección de correo electrónico para facilitar el trámite a aquellos seguidores y socios del Tenerife que quieran apoyarles.

«Por lo general, sabemos que muchos aficionados dejan sus acciones en una gaveta, sin utilizar, o incluso piensan que van a perderlas por delegarlas. No es así. Simplemente se trata de darles uso para que se pueda votar con ellas», explica Canal, quien asegura que su plan para aglutinar apoyos de pequeños socios ha tenido «una muy calurosa acogida» en cuanto la ha compartido con amigos, familiares y allegados.

«Es necesario movilizarse como ya ocurrió en los tiempos de Javier Pérez con la conversión del club en sociedad anónima; o en las elecciones que ganó Víctor Pérez Ascanio, que hubo también entonces una enorme movilización», recuerda este letrado, un «aficionado de toda la vida» que ha seguido con suma preocupación los últimos acontecimientos en torno a la sociedad anónima deportiva. En su día, llegó a ver «el sentimiento blanquiazul secuestrado por un contrato privado y parasocial», indica desde sus conocimientos de Derecho Deportivo, rama en la que es especialista. Para Canal, la creación de esta plataforma de nuevo cuño «es una forma mas de enseñarle a Garrido la puerta de salida y decirle: aquí no le queremos, señor».

El abogado opta por permanecer «ojo avizor» y sin dar nada por hecho, aunque las últimas declaraciones de Rosa Dávila –dio por hecho que el inversor madrileño no volverá al poder– llaman a la tranquilidad. «En este sentido, el último movimiento de Rayco García ha sido muy hábil, porque ya cuenta con un hombre de confianza [Sandro Arrufat] y un voto más en el seno del consejo de administración. Ahora bien, la asamblea es otra historia. Hay un moderado riesgo de que alguno de los miembros del sindicado no lo dé por roto aún», analiza.

Canal considera que «el pacto secreto de 2022 se romperá tarde o temprano, aunque eso lo terminará de dirimir un juez.».En todo caso, cree que «los pequeños accionistas y simpatizantes no solo tienen el derecho, sino también la responsabilidad clara de manifestar su parecer y votar en la Junta» para que el actual consejo de administración pueda seguir gobernando el club y tenga ocasión de demostrar su valía.

«En el mundo del Derecho, dos más dos no son cuatro. Puede haber sorpresas, y para muestra, la última Junta. No quiero lanzar las campanas al vuelo, ni tampoco ser catastrofista. Lo normal es que salga todo bien. Yo considero que la asamblea de febrero es una pataleta de Garrido, que ya no tiene apoyos. ¿Pero qué pasa si alguno de los miembros del sindicado vota junto a él? Para eso, no está de más que los pequeños nos unamos, aunque sea de forma simbólica», opina.

Las redes de esta nueva Unidad Blanquiazul, que cuenta con el respaldo de otros socios minoritarios, se activarán esta misma semana con la intención de aglutinar «cuanto más apoyos, mejor». Desde su condición de abogado, Canal emite su propio pronóstico. «¿Qué previsión tengo? Que Garrido intentará destituir a los consejeros de Rayco y proponer a los suyos. Es una junta para cambiar al consejo de administración, y a eso vamos a oponernos», asegura con rotundidad.

