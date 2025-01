Álvaro Cervera define al partido contra el Eldense como "el más importante del año"

Álvaro Cervera ladea la cabeza cuando se le cuestiona por el duelo de este sábado frente al Eldense. El primero de tres consecutivos en el Rodríguez López en apenas ocho días. Al entrenador no le gusta lo que piensa, igual que no le gusta la situación clasificatoria de su equipo. Pero una cosa y la otra están íntimamente ligadas. "Mirándolo ahora, para mí este es el partido más importante de la temporada. Estamos en una situación en la que todo lo que sea ganar nos mantiene vivos. Por tanto, parece no ganar nos acaba matando, aunque no sea así. Nos mantiene vivos el ganar, pero no ganar no te mata. La sensación es esa, la de que hemos fallado demasiado y que ya no podemos fallar", reflexiona el técnico haciendo ver que el resultado del encuentro ante los valencianos tendrá un importante impacto directo en el estado anímico de la plantilla. "El partido es el más importante porque nos hace ver los demás con un ánimo diferente", concluye.

En la cita, Cervera solo tendrá que lamentar las ausencias de los lesionados Teto, José Amo y Juande Rivas. Sergio González se ha recuperado de las molestias que sufrió ante el Zaragoza y Juande, aunque ya tiene el alta, necesita una semana de rodaje. En la lista destaca el canterano César, que ocupa la posición de lateral derecho. "Hay algunos jugadores que se han recuperado ahora, es cierto que hemos tenido varios episodios de gente que no ha dormido bien, que han estado incluso con vómitos y que al día siguiente no han venido. Como no ha sido un caso solo, sino varios, pues por eso lo digo", ha advertido el técnico.

Aitor Sanz, su ojito derecho

Con las dudas sobre el estado físico y de salud de algunos de los integrantes de la plantilla resueltas, se abre, otra vez, el melón de Aitor Sanz. ¿Puede encadenar esfuerzos? "Su caso es muy puntual. Yo no lo miro durante los partidos porque no quiero que me mire y me diga que le molesta algo [bromeó el técnico]. Mientras esté bien y no le duela, para mí es fundamental como futbolista, como capitán y como todo lo que necesitamos los entrenadores de los jugadores. Si puedo tenerlo en el campo, lo voy a tener. Es un chico con el que tengo afinidad, me vale en el campo, pero también como persona. Vale la pena".

Durante la semana, ha habido tiempo para reflexionar en lo acontecido frente al Zaragoza, cuando el Tenerife cedió un empate en un compromiso que ganaba por 0-2 en el minuto 70. Los maños igualaron la contienda en un fatídico minuto y medio. Así, aunque el míster tinerfeñista asegure no creer en la fortuna, admite haber hecho una excepción. "Fue mala suerte. No creo que hubiese desconexión porque hubieran caído el tercero y el cuarto, y no fue el caso. Estuvimos más cerca de marcar que ellos tras el empate. En el segundo gol fue un desajuste y después, todo volvió a la normalidad".

Enfrente habrá un rival que estrena técnico. A Oltra, "un buen entrenador", su homólogo lo conoce "bien". Hay seguridad en que los de Elda serán "correosos" y estarán "animados", pero la alineación y los matices del nuevo míster son una incógnita. "Un cambio de entrenador conlleva que no sabes cómo va a salir el rival. José Luis ha estado en infinidad de equipos, ha hecho muchas cosas diferentes, entonces no sabes, incluso viendo la alineación mañana a lo mejor tienes alguna duda [del dibujo táctico]. Es un hándicap para nosotros. A mí, personalmente, no me gusta encontrarme con un equipo que acaba de cambiar de técnico porque te limita el conocimiento del equipo contrario".

Cuenta con Luismi, no se moja con Aarón

A nueve días para que se cierre el mercado de invierno, el ecuatoguineano sigue pendiente de poder celebrar alguna incorporación. Que lleguen fichajes no sería fundamental, pero sí lo deseado. "Yo espero que tengamos alguna posibilidad de aquí al cierre de mercado. No es que queramos hacer grandes movimientos, pero sí que nos gustaría tener en el campo, tanto en el minuto uno como en el noventa, las características de equipo que nosotros queremos. A veces, con los cambios, el equipo tiene otro estilo. A lo mejor, dos jugadores nos podrían venir bien. No sé si se podrá hacer por la situación en la que estamos. Sé que ha habido jugadores que han preferido ir a equipos mejores clasificados. Ellos sabrán. He escuchado lo de Nicolás Orsini, me han hablado de él y he visto algún vídeo, pero no sé nada". El entrenador mantiene que la plantilla le gusta, pero insiste en que hacen falta variantes.

En el apartado de posibles salidas, destacan los casos de Luismi Cruz y de Aarón Martín. Del atacante andaluz, el preparador mantiene que lo ve entrenar "muy bien" y que sigue con "brillo en la mirada". "Si dependiera de mí, lo mantendría. En todos los equipos que he estado siempre he tenido algún jugador con ese toque de calidad al equipo, y Luismi tiene ese perfil". Aarón, por su parte, es una apuesta de futuro, un tipo de futbolista que "va a estar muchos años en un equipo jugando muchos partidos". Con el orotavense, no obstante, el míster es más tibio. "Yo no tengo ni idea al respecto. Me parece un jugador de la casa que va a ser futbolista. Si el club o jugador creen que lo mejor es salir, pues no lo sé".