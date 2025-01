José León percibe que el cambio «ha venido bien»

Cambio de directiva, de estilo y de entrenador. Los relevos a todos los niveles que se han producido en el CD Tenerife «han venido bien», constata el vestuario, que ve motivos para el optimismo y argumentos para creer en la remontada. José León, uno de los fijos para Álvaro Cervera, verbalizó ayer que salieron «escocidos» del partido de La Romareda pero confiados en que el milagro aún es posible. A su juicio, hay que aprovechar «la dinámica positiva» en la que ahora se encuentra el representativo, que ha sumado por vez primera dos partidos consecutivos sin perder. Un avance significativo en el contexto de una crisis muy profunda.

«Con el cambio en el banquillo ha venido otro concepto y otros aires que nos han venido bien a todos. Hay una idea clara y un camino marcado que pasa por las altas intensidades, ganar duelos y segundas jugadas, la concentración, los altos índices en el trabajo físico y estar siempre vivos en cada partido», enumeró. «Hay que dar el cien por cien, aunque la predisposición y las ganas de salir adelante siempre han existido. Ahora que estamos en esa buena dinámica y hay que aprovecharla», insistió.

León subrayó que «este cuerpo técnico ha aportado tranquilidad, ha venido con las ideas claras y ha contagiado su fe» en que abrochar la permanencia va a ser factible. «Nos piden correr más que el rival, no cometer errores, estar concentrados e ir creciendo en cada jornada. Tienes que ir variando pequeños detalles con cada rival, pero el equipo tiene una identidad y manera de jugar ya reconocible», remarcó el central.

Para este sábado, «la idea será la misma que para partidos anteriores», pero con la certidumbre de que el Eldense vendrá extramotivado por el relevo en su banquillo (Oltra por Ponz) y con la intención de «variar ciertas cosas en la manera de jugar».

«Estamos preparados para lo que ellos propongan, pero focalizados en nuestro juego. Si cada uno de nosotros gana los duelos a su par, ellos lo tendrán complicado», sugirió el madrileño, que se ha mantenido en todas las alineaciones ligueras de Cervera siempre con el mismo acompañante: Sergio González. «Yo me encuentro muy bien. Siempre he querido aportar el máximo al equipo y estoy contento por ello a pesar de que los resultados no hayan sido los que todos queríamos. Con estos últimos partidos, en los que se le ha visto otra cara al equipo, estoy muy contento», adujo. Eso sí, incidió en extremar las precauciones a balón parado porque «en esta categoría tiene mucha importancia y de momento está afectando muy negativamente».

«El rendimiento general de todos está siendo muy bueno. A Sergio le conozco desde hace tiempo y me siento muy cómodo, pero también con el resto de compañeros. En una mala racha es muy ventajista identificar a un jugador en concreto. Ahora estamos en una buena racha y veo a todos los jugadores concentrados en lo que tienen que hacer. Eso es importante, porque necesitamos de todos», cerró León. Irradia optimismo.

Orsini, después del 24 de enero

Trámites administrativos relacionados con la vinculación de Nicolás Orsini con su club de origen impiden inscribirlo con el Tenerife antes del 24 de enero, pero la fecha se acerca (es mañana) y el club confía en que la operación se resuelva.

En las últimas horas ha habido una nueva comunicación con el club árabe interesado en el canterano Aarón Martín. En el Tenerife contemplan venderle si es por más de un millón.

Suscríbete para seguir leyendo