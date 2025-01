Continuidad para Bodiger después de un año y medio

Desde que debutó con el Tenerife el 9 de septiembre de 2023 en una visita del Albacete al Heliodoro, Yann Bodiger no había tenido tanta continuidad en la competición como ahora. Al jugar de inicio en LaRomareda el pasado domingo, el centrocampista francés enlazó por primera vez tres jornadas de Liga siendo titular con el equipo blanquiazul, una racha que comenzó después de su actuación desde el primer minuto en la eliminatoria de Copa frente al Osasuna. En resumen, ha pasado de participar a ratos a ser fijo. Su situación no habría cambiado si no hubiera llegado al club Álvaro Cervera. De hecho, ya sonaba como descarte en el mercado de invierno.

La ventaja de Bodiger con este técnico es el tramo que compartieron en el Cádiz. Coincidieron en la campaña del último ascenso del conjunto gaditano a Primera, la 19/20, y en un tramo de la posterior. «Yo le daba una misión y la cumplía», contó Álvaro tras su reencuentro con Yann. «Cuando le encomendaba un objetivo, todo iba bien, pero si le das una libertad, a lo mejor no brilla tanto», añadió tratando de dar a conocer la verdadera utilidad de Bodiger, un futbolista que no terminó de encajar ni con Asier Garitano ni con los dos primeros entrenadores de la presente temporada, Óscar Cano –casi no tuvo tiempo– y Pepe Mel.

Con Cano fue titular tres veces de cinco posibles, pero no de manera consecutiva, y con Mel terminó quedándose en un plano secundario. En 14 encuentros solo jugó de inicio uno, en Castellón, y fue sustituido en el descanso. En esa etapa no le ayudó su petición de no viajar ni a Granada ni a Ferrol por motivos familiares, el nacimiento de su hijo. Entre unas cosas y otras, solo sumó 68 minutos con Mel en dos jornadas de Liga, la de Castalia y la del Tenerife-Málaga.

Comprendido al fin por un técnico –Álvaro Cervera—, Bodiger está empezando a compensar un decepcionante primer año y medio como blanquiazul. En todo ese tiempo solo llegó a encadenar tres partidos formando parte de las alineaciones iniciales, dos de Liga, con el Leganés y Elche como rivales, y el derbi de la Copa del Rey del 7 de enero de 2024 en medio.