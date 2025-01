El CD Tenerife convoca una junta para el 20 de febrero

La junta general extraordinaria que solicitó José Miguel Garrido tras verse desposeído de poder pese a seguir siendo el accionista del Tenerife con más títulos, ya tiene fecha. La entidad blanquiazul anunció este lunes la convocatoria de esa cita, en primera instancia, para el jueves 20 de febrero. En el caso de que no se cubra el quórum necesario, se llevará a cabo el mates 25 en el mismo lugar, los salones del Hotel Escuela Santa Cruz.

El orden del día consta de solo tres puntos, el cese y el nombramiento de los miembros del consejo de administración, tras la fijación de su número dentro del mínimo y máximo establecido en los estatutos sociales; la delegación de facultades para la ejecución, elevación a público y solicitud de inscripción de los acuerdos que se adopten; y ruegos y preguntas.

Los nuevos dirigentes, con el empresario Rayco García como consejero y futuro presidente –ejerce como tal–, el exfutbolista Ayoze García como fichaje para el área deportiva del consejo y el abogado Octavio Cabrera ocupándose de la secretaría, ya esperaban la petición de esta junta extraordinaria por parte de Garrido. «Sabíamos que el requerimiento iba a llegar. Esta situación no es la deseable, pero este paso era necesario. El club actuará de acuerdo a los estatutos. No podemos aventurarnos a saber qué ocurrirá», apuntó Cabrera hace justo un mes en una comparecencia ante los medios de comunicación en la que se dieron a conocer los planes a corto plazo de los consejeros que tomaron el mando el 17 de diciembre de 2024, tras la renuncia de Conrado González y la expulsión de Santiago Pozas y Juan Guerrero, los hombres de confianza de Garrido.

Para la junta extraordinaria de febrero, los accionistas del Tenerife podrán despejar dudas relacionadas con su contenido hasta el séptimo día anterior previsto para su celebración. El club aclara que estará obligado a facilitar la información requerida por escrito.

La entidad deportiva indica que podrán asistir personalmente a la junta los accionistas que acrediten ser titulares de, al menos, 75 acciones inscritas a su nombre con, al menos, cinco días de antelación. También se permitirá la participación a quienes se agrupen para alcanzar la cantidad establecida, teniendo así un representante.

Tras el giro dado en la junta general del 17 de diciembre, el consejo de administración del Tenerife está compuesto por Paulino Rivero –cederá su puesto de presidente a finales de marzo–, Rayco García Cabrera, Ayoze García, Octavio Cabrera y Samuel Gómez Abril.

No es habitual que las dos convocatorias de una misma junta estén separadas por cuatro días. Lo normal es que la segunda se deje para la fecha posterior a la primera. La extraordinaria anunciada este lunes por el club reunirá inicialmente a sus accionistas el jueves 20 de febrero. En el supuesto de que no se alcance el quórum, se desarrollará el martes siguiente. La medida de no pisar el fin de semana, incluyendo el viernes y el lunes, tiene que ver con que ese es el espacio que maneja LaLiga para repartir los partidos de Primera y Segunda, y el Málaga-Tenerife de la vigésima octava jornada no tiene fecha asignada. Podría ser el domingo o el sábado, pero también el viernes 21 o el lunes 24 en horario nocturno.

Con la junta extraordinaria forzada por Garrido a la vuelta de la esquina, en las oficina del Tenerife no modifican sus prioridades, destinadas ahora a la ayuda al primer equipo para que aumente sus opciones de evitar el descenso. El mercado de invierno abierto y los esfuerzos están centrados en incrementar el margen salarial para terminar de retocar la plantilla.

A falta de saber si José Miguel Garrido se guardará alguna sorpresa, hay plena confianza en que no se producirá una vuelta atrás en la gestión de la institución blanquiazul. Y menos en la mitad de una temporada tan problemática en la parte deportiva, al menos para el equipo principal. Recientemente se pronunció sobre este asunto la presidenta del Cabildo de Tenerife. «Ya no hay riesgo de que (Garrido) recupere el poder», afirmó Rosa Dávila en Radio Club.