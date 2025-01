Alvaro Cervera: «Si hay que dejarse puntos, que sea así»

El entrenador del representativo, Álvaro Cervera, compareció ayer apesadumbrado por el empate. «Todos han estado bien», dijo de sus jugadores, «pero no ha habido resultado». Para el técnico blanquiazul, «en otra situación, te irías de Zaragoza con un punto y una sensación muy buena», pero en la posición actual del CD Tenerife, las victorias urgen. «Dar una buena imagen no nos va sacar de ahí abajo; nos vamos fastidiados, pero ahora intentaremos en casa hacer bueno este empate el próximo sábado en casa», indicó, ya con la mirada puesta en el siguiente compromiso contra el Eldense.

«El partido fue muy bueno y salió como habíamos planeado. Supimos defenderles bien sin venirnos atrás; hay un momento en el que cambian a dos centrales y nosotros teníamos que cambiar también para aguantar, pero en un minuto el partido se vuelve loco. El fútbol tiene estas cosas, y esto no tiene una explicación futbolística», declaró el jefe del banquillo blanquiazul. A su juicio, una doble desconexión privó al Tenerife de lograr el resultado que merecía.

A titulo individual, Cervera destaco a Bodiger. «El juego de Yann es este, correr diez o doce kilómetros por partido, robar balones y, cuando le llega el balón, intentar jugar», relató. Asimismo, justificó su sustitución porque estuviera amonestado. «Preferí quitarlo y darle minutos a Fabio porque en esta situación de 0-2, quizá el árbitro podía haber castigado cualquier lance con una segunda amarilla. Con Fabio y Luismi en el campo, el partido se les podía hacer largo a ellos, pero justo llegó ese minuto fatal con los goles del Zaragoza».

Quiso el entrenador también ensalzar la gran actuación individual de Waldo, que se reencontró con el gol y además dio una asistencia; y de Diarra, que «nunca se queja y siempre asume aquello que se le dice».

«Sabemos que todos los puntos no los vamos a ganar, pero espero que los que no ganemos sean de esta manera, con buenas sensaciones y marcando goles. Nosotros no podemos aburrirnos y tener una racha de tiempo sin ganar, porque nos desangramos. Aunque no hayamos ganado, éste es el camino que hay que seguir», fue el optimista mensaje con el que finalizó su alocución.

Antes, hubo tiempo también para preguntarle por el mercado de fichajes. Ayer pareció desvanecerse definitivamente la opción de que venga Naím García, jugador del Leganés que está cerca de enrolarse en el Ferrol. Ahora bien, apuesta Cervera no por una revolución profunda, sino solo por «apuntalar» determinadas demarcaciones en las que el plantel puede dar un paso adelante. En esta dirección se produjo ayer a mediodía una reunión del entrenador con el consejero deportivo, Ayoze García, y con el futuro presidente de la sociedad, Rayco García. Todos acordaron centrarse solo en un par de operaciones que pueden dar un salto de calidad; y desdeñar aquellas incorporaciones que no ofrezcan un rendimiento inmediato.