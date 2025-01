Enric Gallego: «Claro que nos salvamos, estoy seguro al 100%»

El objetivo en La Romareda es seguir recuperando el terreno perdido, ¿no?

Sí, es así. La victoria del otro día la necesitábamos mucho por la situación que vivimos, nos dio ese plus para seguir trabajando en esta línea para continuar creciendo y puntuando, porque es la única manera de salir de abajo. Estamos pasando una temporada dura, en la que las cosas no han funcionado en general, tanto lo extradeportivo como lo deportivo no han ido de la mejor manera y la idea es intentar arreglarlo en esta segunda vuelta.

Tres técnicos ya este curso... Es un síntoma que muchas veces avisa de un descenso.

Muchos cambios, está claro. Vamos a intentar que eso que se dice no sea así. Empezó un míster, tras la jornada 5 lo cambiaron, con Pepe Mel tampoco salieron las cosas y ahora con Cervera esperemos que sea la definitiva, la que nos lleve a cumplir los objetivos.

Cervera conoce esa casa y siempre ha apostado por equipos muy sólidos, difíciles de batir. ¿Es la idea ahora del Tenerife?

El míster sabe de qué va esto. Conoce bien la categoría también y tiene unas ideas muy claras que creo que nos van a ir muy bien. Ese es el camino, ese trabajo que estamos haciendo y que nosotros creamos en lo que hacemos. Solo así las cosas saldrán.

Antes hablaba de las situaciones extradeportivas. Todo eso no ayuda en absoluto.

Está claro que al final cuando pasan estas cosas inconscientemente eso se refleja en el grupo. No sé si será por eso el no estar donde debemos en la tabla, pero es que no queda otra que dejar atrás todo eso. Ha entrado otro accionista y con la manera que quiera trabajar en el club hay que adaptarse lo más rápido posible, porque vamos a contracorriente y creo que trabajando de esta manera todo va a ser mucho más fácil.

¿Han sentido en algún momento que no había esperanza en su salvación?

Es que la esperanza mientras las matemáticas digan lo contrario no la puedes perder, pero sí que, siendo realistas, hubo momentos, por sensaciones de algunos partidos, de ver las cosas complicadas, un poco negras. No hemos estado bien en esta primera vuelta y nosotros somos los que saltamos al campo y los máximos responsables, pero también hubo muchos partidos en los que el equipo trabajó bien y se fueron por un detalle.

¿El Tenerife se salva?

Sí, claro que se salva, 100%.

Tampoco está viviendo una temporada fácil el Zaragoza, con tres entrenadores, aunque uno de ellos interino (David Navarro). ¿Se esperaba esa caída con lo bien que empezó?

Es que esta categoría es así. Nosotros el año pasado empezamos como el Zaragoza, como un tiro ambos, estando muy arriba y los dos caímos. Esta temporada es verdad que ellos volvieron a empezar bien, pero esta Liga es tan larga que si bajas el nivel puedes perder con cualquiera, sea el líder o el colista.

Tenerife y Zaragoza son los dos equipos que más tiempo llevan en la actual Segunda, pero ambos han vivido épocas en Primera, sobre todo el conjunto zaragocista. ¿Es un partido fuera de sitio?

Por historia pues sí, pero al final somos equipos de Segunda y esa es nuestra realidad, porque además llevamos muchos años ahí. Todo el mundo quiere estar en Primera y nosotros no lo estamos, por lo que lo que es ahora es un gran partido de Segunda.

Va para 39 años, ¿cuánta gasolina hay en Enric Gallego?

Me queda mucha, sin duda. Por suerte me encuentro bien y además tengo la misma ilusión de siempre, por lo que hasta que el cuerpo aguante, que de momento lo hace. No tengo fecha de caducidad.

Acaba contrato en junio, ¿no?

Sí, acaba este año, pero ya veremos para el año que viene qué pasa. Esta temporada, la del presente, la tengo y es la importante, lo que pase mañana ya se verá.

Con todo, está siendo el delantero que más juega en el Tenerife.

Es lo que siempre intento, aportar, aprovechando los minutos que me da el míster e intentando ayudar desde fuera si no me toca. Mientras me vea con opciones de jugar y tenga la confianza del técnico intentaré dar lo máximo por el equipo.