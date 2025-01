Álvaro Cervera: "Pensamos más en la portería contraria que en la nuestra porque necesitamos ganar partidos"

Al Tenerife solo le vale ganar. Al menos, ese debe ser siempre el punto de partida. Así lo ha reconocido a regañadientes Álvaro Cervera en las horas previas a la visita al Real Zaragoza. En La Romareda, según el técnico, una igualada no sería suficiente. “Nosotros sabemos que todo lo que consigamos lo vamos a hacer a través de la portería a cero, pero es verdad que, si nos centramos solo en ello, a lo mejor conseguimos un empate que no nos vale”. “Soy un fiel defensor de que no conceder goles te hace ganar partidos y títulos”, prosiguió el míster antes de claudicar ante la necesidad. "Ahora casi pensamos más en la portería contraria que en la nuestra porque necesitamos ganar partidos".

De hecho, el ecuatoguineano confirmó que su equipo debe renunciar a la cautela natural con la que se afrontan los partidos y que, para ello, deben suceder cosas que a él no le gustan. “Dejar demasiados duelos individuales atrás y correr riesgos que en una situación habitual no correríamos... le damos alguna oportunidad al contrario que en circunstancias normales no se la daríamos, pero en este caso tenemos que hacerlo así para intentar ganar el partido”.

En la salida al territorio aragonés, al menos, no habrá ausencias inesperadas. Los únicos que no viajan son los lesionados ya conocidos: José Amo, Teto y Juande. Mellot, que sufrió un problema estomacal a principios de semana, se ha recuperado a tiempo. La novedad, claro, es la marcha de Tomeu Nadal, ya futbolista del Burgos. “Necesitábamos liberar una ficha. Ojalá tenga mucha suerte. Se la merece. Es un buen profesional y un buen chico”, argumentó el preparador.

Pasó por alto Cervera, en un primer momento, a Aitor Sanz. La rodilla del capitán no ofrece todas las garantías, de ahí que no estuviese claro en qué condiciones afrontaba el fin de semana tras jugar tocado frente al Castellón. "Ahora mismo veo capacitado a Aitor Sanz para tener bastantes minutos de manera regular. El otro día tenía alguna duda, pero en ningún momento hizo ninguna señal de que estaba mal ni nada. Además, nos conocemos desde hace mucho tiempo y hay una relación lo suficientemente buena y sincera como para saber y comunicar si en algún momento hay que parar", celebró Álvaro. Su futbolista fetiche está de vuelta.

Casualidad o no, lo cierto es que el regreso del líder del vestuario coincidió con la mejor actuación colectiva del curso. La semana, por fin, ha sido calmada. Ha sido feliz. “Todos los equipos, cuando ganan, entrenan mejor. Si a ello le sumas el hacer un gran partido y que la gente se va contenta, mucho mejor. Nosotros esta semana hemos estado más tranquilos, sobre todo al principio, ya que nos acordamos del partido que hicimos”. A solo unas horas de la visita al Zaragoza se mantiene la alegría, pero comienzan a aparecer los nervios. El rival solo suma un triunfo en los últimos nueve partidos. Una circunstancia que invita al optimismo... o no. “No creo en las dinámicas. Es más, siempre me opongo a ellas”, zanjó Cervera.

La cita será especial para Maikel Mesa, que cambió la camiseta aragonesa por la tinerfeña el pasado verano y aguarda a una oportunidad de inicio. ¿Será este fin de semana? No lo parece. “Maikel está entrenando muy bien, con un comportamiento excepcional, pero en su posición estoy utilizando a otros jugadores”, concluyó.

Luismi, enchufado

Las informaciones sobre una posible marcha de Luismi Cruz no han pasado por debajo del radar del técnico. El míster, de hecho, confirmó estar al corriente del interés de algunos equipos en el futbolista blanquiazul. Al andaluz, en cualquier caso, la situación no parece estarle afectando. "Sobre Luismi, sé lo mismo que los periodistas por las cosas que me llegan. Sé que hay un interés que es cierto, pero lo veo con normalidad. Hay jugadores que se acercan y te dicen que quieren salir por diversos motivos. No es su caso. Luismi está entrenando normal y en ningún momento se me ha acercado. Él lo que quiere es jugar aquí".

Repasada con anterioridad la salida de Tomeu -que se sumó a la de Álvaro Romero- y la posible marcha de Luismi, tocaba puntualizar el apartado de llegadas. El club se está moviendo, pero ni hay prisa ni el preparador parece ser muy optimista -ni estar tan necesitado- en esta ventana. "En el mercado de invierno, generalmente, los equipos cambian poco. Yo no estoy pensando todo el día en ello. Cuando hablo con la Dirección Deportiva escucho y doy mi opinión. No creo que por fichar a diez jugadores nuevos vayamos a estar más cerca de salvarnos o no. Hay que planificar todo para que salga bien", apuntó el protagonista antes de advertir de que si hay un buen jugador que pueda reforzar al equipo, de alguna manera hay que ajustarlo para que venga. "Ahora no hay ningún nombre sobre la mesa, pero sí varias opciones que puedan venir al equipo".