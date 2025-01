El modelo de inteligencia artificial de Elon Musk da al Tenerife casi por descendido: solo un 20% de probabilidades de permanencia

Lo tiene casi imposible el CD Tenerife para salvarse. Lo dicen los actuales números del equipo, casi todos los precedentes en la categoría de plata y, ahora, también la inteligencia artificial. Y es que un reciente análisis de la IA ha dado al representativo como firme candidato al descenso. Tanto, que el cuadro insular es, junto al Cartagena, que marcha penúltimo con un punto más, el favorito a perder la categoría con un 80% de posibilidades. El Racing de Ferrol, tercero en el indeseado 'ranking', ostenta un 65% de probabilidades y el Eldense, cuarto, un 55%.

Los datos han sido generados por Grok, el modelo de inteligencia artificial de xAI, la empresa de inteligencia artificial dirigida por el afamado –y controvertido– multimillonario Elon Musk, fundador de gigantes como Tesla o Paypal y ahora propietario de la red social Twitter –a la que decidió denominar con la sigla X–.

Pero no todo son números en el fútbol. Las máquinas no miden el empuje de un Rodríguez López que tras el triunfo frente al Castellón sí tiene argumentos para creer, tampoco se barema la aportación de Álvaro Cervera y su cuerpo técnico ni la de los fichajes que deberían llegar en esta ventana para dar un salto cualitativo al equipo. Los más optimistas, en todo caso, dirán que si el Tenerife tiene un 80% de probabilidades de descenso, en este escenario se salvaría dos veces de cada diez. El que no se conforma, claro está, es porque no quiere.

¿Y los números qué dicen? Pues que la carretera está empinada para los blanquiazules. Muy empinada. Para empezar, la entidad ahora comandada por Rayco García ha sumado 14 puntos en las primeras 22 jornadas de campeonato, aunque sigue teniendo un partido pendiente (frente al Deportivo, que se jugará el 29 de enero). Este detalle resulta fundamental a la hora de hacer cuentas. Dijo Aitor Sanz esta semana que el vestuario no puede pensar en ninguna otra cosa que no sea la salida de este domingo a Zaragoza. No le falta razón. Lo de los futbolistas es el fútbol. Al ábaco se le escudriña en este otro lado.

Para empezar, y teniendo en cuenta que la permanencia histórica suele estar alrededor de los 48 puntos (en las últimas 10 temporadas en Segunda sale una media de 47,9 unidades), se antoja fundamental que el representativo sume 34 en los 21 duelos que le restan. Esto es, si hasta ahora se ha obtenido algo menos de un 22% del botín en juego (14 de 63), en la segunda vuelta el ratio de conversión de puntos debería rozar el 54%. Sería el porcentaje necesario para compensar el lastre de una primera mitad de curso francamente indigna y alcanzar así una media total cercana al 38% del total de los 126.

Pero, ¿es tan complicado cosechar 34 puntos en 21 partidos? Depende de a quién se lo preguntes. Esta temporada, sin ir más lejos, el Real Oviedo sumó 35 en toda la primera vuelta (21 jornadas) que le valieron para ser sexto en el meridiano de la competición. Es decir, toca hacer números de promoción de ascenso. El Cartagena, único espejo en el que podrían mirarse los de blanco y azul, se salvó el pasado curso habiendo sumado 15 puntos en los primeros 21 compromisos. Los de Julián Calero tenían, a estas alturas, un punto más, pero certificaron la permanencia con tres jornadas de margen, cuando vencieron precisamente al Tenerife por 2-0 en el Cartagonova. Un registro de récord absoluto.

Llegados a este punto, ojo, el Tenerife no solo depende de sí mismo, también de lo que hagan los demás. La salvación más barata de la última década estuvo en 45 puntos en las 14/15 (la marcó Osasuna) y en la 21/22 (el Málaga). Los registros de esas campañas eran muy similares a los actuales. Siempre tras 22 jornadas, si en la 24/25 la salvación se encuentra en 24 unidades, en la 14/15 eran 23 y, en la 21/22, 25. Cifras muy similares que invitan a pensar que una salvación más barata es posible.

