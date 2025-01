El mensaje de Álvaro Romero tras enrolarse en un nuevo equipo

Álvaro Romero Morillo puso fin el martes a su etapa en el representativo y confirmó este miércoles su fichaje por el Zamora, de Primera RFEF, donde desembarca con la intención de sumar los minutos y las oportunidades que se le negaron en la Isla. Según confesó el propio futbolista, se vio muy lastrado por las lesiones y no ofreció su mejor nivel. Así pues, se declara «más triste que decepcionado» en el momento del adiós y subraya sus mejores deseos para el club, al que reconoció que «se portó muy bien en momentos difíciles» como la recuperación de su primera lesión grave y la intervención quirúrgica a la que tuvo que someterse cuando se produjo la segunda.

«El mensaje para la afición es que estoy muy agradecido por todo el apoyo recibido durante el mismo día que llegué hasta el momento de irme. Las cosas no han salido como quería, pero ellos han estado siempre ahí y se han dejado notar», apuntó. «Sin ellos será prácticamente imposible, así que confío en que seguirán arropando al equipo hasta lograr la salvación;se lo merecen ellos y se lo merece toda la Isla», resumió Romero, quien el martes firmaba la rescisión anticipada de su contrato. «Me voy un poco triste porque tras la primera lesión me costó entrar y, cuando ya estaba jugando, volví a lesionarme otra vez. Tuve la mala suerte de fastidiarme las dos rodillas por dos entradas diferentes; no he podido demostrar y creo que podía haber sido válido», añadió.

Romero entiende que «la situación actual del club requería de cambios» y agregó que el representativo «tenía la urgencia de que quedasen fichas libres» para así inscribir a las incorporaciones que faltan. «Hemos quedado todos contentos y yo he intentado ayudar; no sé por qué se ha alargado la salida, pero no entiendo de leyes y habrá sido una cuestión de dejar todo bien resuelto. Así es como le gusta trabajar a mis representantes, que son muy serios en este sentido. Hasta que no haya un papel que firmar, no hemos dado por cerrada la situación. De hecho, he entrenado con normalidad hasta el último día», relató.

Romero reseñó que el comportamiento del club ha sido muy bueno «en todo momento, sobre todo en las situaciones difíciles». Por tal motivo, sentía la necesidad de «corresponder» poniendo facilidades. En este sentido, ha aceptado que el pago de la indemnización por despido se produzca en dos plazos.

Respecto a su próxima etapa en el Zamora, agradeció Álvaro el interés del conjunto castellano, donde apuntó que conoce «prácticamente a media plantilla».