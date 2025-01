Aitor Sanz: "La rodilla no está al 100%, pero me vale para poder entrenar y competir"

Ni el más feliz de los regresos consigue perturbar la inamovible serenidad de Aitor Sanz. El madrileño, jugador de equilibrio en el terreno de juego, hace de la templanza el sentido de su mensaje apenas unos días después de volver a pisar el verde siete meses y medio después, capitanear al Tenerife hacia su tercer triunfo liguero de la temporada y convertirse, de paso, en el futbolista más longevo en vestir la elástica blanquiazul (40 años y 4 meses).

“Bien. La verdad es que estoy contento. Por la actuación del equipo, el resultado... y esa comunión que se generó con la grada, que la echábamos de menos. Para mí también fue una sorpresa jugar de inicio. Me encontré bien. Creo que, tanto yo como el resto del equipo, estuvimos a un buen nivel. Sobre todo estoy contento por el resultado”, expuso el protagonista en una primera reflexión.

No obstante, no todo son buenas noticias. El centrocampista sigue sufriendo molestias. “Algo sí que hay. En los entrenamientos intento cuidarme un poquito. Al cien por cien no está la rodilla, pero me vale para poder entrenar y para poder competir. Yo ya he tenido la mala suerte de sufrir dos lesiones de larga duración. Suele haber muchos altibajos. Hay momentos en los que crees que estás para jugar al día siguiente y otros en los que piensas que no vas a volver a jugar nunca más. Estas cosas pasan, es natural. Hay que tener la suficiente madurez para entender que esos altibajos ocurren y tratar de tener toda la serenidad del mundo para afrontar el siguiente entrenamiento con optimismo y energía. De todo se sale”, expone.

El cariño de Enric Gallego

Su vuelta a la competición fue celebrada por la afición tinerfeñista, muchos de sus excompañeros y, especialmente, por el vestuario. Entre los mensajes destacó el de Enric Gallego, quien desveló haberle dicho a Sanz que el equipo no ganaría hasta que él no regresara. “Es que Enric me quiere mucho. Hay que ser franco”, bromeó el 16. “Yo sé que tengo ese punto de ascendencia sobre el resto de los compañeros, pero soy un jugador más, una persona más. Esto es un grupo, un equipo. Uno solo no consigue las cosas. Al final el grupo es lo importante, es lo que pone la energía en el campo, la intensidad, esa ambición por ganar... es un sentimiento grupal y se consigue entre todos”.

Por delante, el duelo del domingo frente al Real Zaragoza, “una plaza complicada”. “Es un rival muy difícil con jugadores con mucho nivel. Si somos capaces de obtener un buen resultado será por una solidez defensiva alta. Eso es muy importante. Tendremos que mantener el ritmo y la intensidad que demostramos el sábado pasado. A partir de ahí, encontrar la calidad de los jugadores importantes que tenemos arriba y hacer un partido completo en todos los sentidos”, avanzó el regresado capitán tinerfeñista.

En La Romareda, al igual que el pasado sábado, será clave el mando de Álvaro Cervera, un técnico al que Sanz siempre ha tenido en muy alta estima y con el que ha vuelto a trabajar una década después. “Todos conocemos a Álvaro. Es un entrenador que le da solidez a sus equipos. Entiende tácticamente al rival a la perfección, sabe cómo hacerle frente y te deja muy claro lo que tienes que hacer. El equipo lo ha cogido rapidísimo y él también tiene su mérito por la manera de transmitir. Hay una buena comunión entre equipo y cuerpo técnico. Todos salimos beneficiados”.