Cuatro fijos con Cervera

Hay futbolistas que han multiplicado su valor desde el aterrizaje de Álvaro Cervera en el banquillo del CD Tenerife. Indiscutiblemente uno de ellos es Yann Bodiger, que firmó el pasado domingo probablemente su actuación más completa desde que viste la indumentaria del representativo.

El de Sète es uno de los cuatro componentes del plantel que ha formado parte de todas alineaciones del tercer técnico de la temporada.

El galo jugó en la Copa contra Osasuna, repitió frente al Levante y convenció plenamente en la victoria coral ante el Castellón. Los otros que han sido partícipes de todos los onces de esta nueva etapa son el guardameta Badia, el defensa José León y el delantero Enric Gallego.

Sin duda

La apuesta para la portería parece clara. Desde que llegó, Cervera eligió a Badia –ya había sido titular con Pepe Mel ante Burgos y Huesca en los últimos partidos del año pasado– para que iniciara 2025 bajo palos en el duelo copero frente a Osasuna. Luego, repitió también en liga y su presencia se antoja inamovible. En el club llegó a plantearse la salida de Salvi Carrasco, que ha quedado congelada hasta junio, pero Edgar es de los intocables para el nuevo míster.

La posición de Sergio

Otro de los importantes para el entrenador, aunque no lo haya jugado todo, es uno de los capitanes: Sergio González. El cartagenero no podía jugar por sanción ante el Levante pero sí fue titular en el primer partido con puerta a cero del Tenerife desde hacía meses. Vistas las alineaciones de Cervera, tiene en consideración al seis blanquiazul como central y no como pivote. Por las buenas prestaciones que González ofrece en la retaguardia y también por el overbooking en la sala de máquinas – «hay muchos mediocentros», ha llegado a decir»– parece claro cuál será el rol, y además importante, que tendrá este futbolista en los esquemas de Álvaro Cervera.

La otra cara de la moneda

Mientras hombres como León, Sergio o Badia cotizan al alza, hay otros que están hallando dificultades para ganarse un papel protagonista. Un caso paradigmático es el de Maikel Mesa, uno de los refuerzos estrella para este curso. Admite el cuadro técnico que necesita de la capacidad para el gol que demuestra el lagunero –y que ya ha evidenciado en este club yen otros– pero hace falta definir en qué demarcación y con qué etiqueta. De momento, tiene la de suplente.

Los prescindibles

Las alineaciones y convocatorias de sus tres primeros partidos oficiales también revelan y corroboran quiénes son los hombres que el club ha catalogado como prescindibles. Ni se han vestido de corto Yanis Senhadji, Adri Guerrero o Álvaro Romero, todos ellos en la rampa de salida. También está en su misma coyuntura Tomeu Nadal, aunque éste último sí ha ido convocado. Otro nombre propio en el episodio de posibles salidas es el de Aarón Martín. Con Cervera ha sido suplente en sus dos partidos de liga. Muy pronto se clarificará su futuro profesional. n

Suscríbete para seguir leyendo