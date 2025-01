No faltan ganas. El problema del Tenerife es de fútbol, no de compromiso, según Álvaro Cervera. “No veo falta de actitud, detecto todo lo contrario”, ha asegurado el míster en la previa del duelo frente al Castellón. "No veo falta de actitud, detecto todo lo contrario. Ganas de que las cosas salgan bien y, a lo mejor nos pasamos. Cuando te pasas, las cosas tampoco te salen bien. A mí no me preocupa realmente eso porque tenemos muchos jugadores y lo que debemos hacer es elegir bien. Lo que me preocupa del equipo es que el juego no fue bueno, eso es lo importante para ganar".

El entrenador tinerfeñista, que se estrenó en Liga con una derrota muy dolorosa (la del martes frente al Levante), reconoce que lo sucedido fue “un palo muy gordo”. “Tres días antes habíamos hecho un partido más o menos aceptable ante un rival de Primera. No pensábamos que solo tres días después no saliera nada. El tipo de partido era el que esperábamos, pero al final estábamos superincómodos en el campo y, aún peor, ellos estaban muy cómodos y no fuimos capaces de revertir la situación", lamenta. Tampoco ayudan los tiempos, tener más días de trabajo entre el duelo copero y el liguero hubiera sido lo más deseado porque, cuando estás en una situación así, necesitas “mandar muchos mensajes y cambiar las cosas”.

Si la referencia es el reciente 0-3, está claro que habrá que tocar piezas. "El otro día vimos un partido en el que nos pasamos al borde del área 80 minutos. No salió nada. Nos metieron tres goles y nos expulsaron a un jugador. No sacamos nada positivo. Eso no puede pasar. No hablo cambios de jugadores y no achaco el problema a los futbolistas. Habrá que cambiar el plan de partido y algunos jugadores, sí, pero también la sensación de estar mejor en el campo”, reflexionó el ecuatoguineano.

La herida que se abrió tras el tanto de Andrés García no solo no ha cicatrizado, ni siquiera ha empezado a cicatrizar. Todavía escuece la desesperación de ver a un equipo frustrado que entregó la cuchara y acabó siendo castigado por su propia afición. De esta manera, el factor ambiental, llamado a ser clave para bien en un enero con cinco partidos en el Rodríguez López, podría volverse en contra de la escuadra insular. “Eso dependerá de los resultados y de la puesta en acción del equipo, me refiero a todo el conjunto. Si tú haces un buen partido, el público te va a apoyar durante el transcurso de este”, adujo un Cervera que no escondió ser consciente del conflicto latente. Entre la plantilla y la afición. Los futbolistas están ahora en la diana de las críticas.

En el apartado de nombres propios, el estratega repasó el momento de forma de Ángel Rodríguez, que solo suma una diana en la 24/25 y ha pasado a ser uno de los grandes señalados de la falta de gol del equipo. El lagunero, dice Cervera, es víctima del pobre caudal ofensivo del colectivo. "El problema de Ángel no es de él, es un problema de equipo. Si el equipo llega arriba, pone centros, hace buenas jugadas ofensivas... Ángel va a meter muchos goles, pero el equipo no se ha caracterizado en todo el año por ser dominador y que esté mucho tiempo en el área contraria. Jugadores como él lo sufren", aseguró.

Enfrente estará el Castellón. Un combinado “diferente” a todos los demás en la categoría. "Juega hombre a hombre, deja pocos jugadores atrás e incorpora muchos en ataque. Hay que acertar porque si no vamos a estar muy incómodos en el campo y ellos muy cómodos. Se les hace daño con velocidad y con un buen uno contra uno. Es difícil hacerlo y habrá que hacer un buen esfuerzo físico. Hay que ganar muchos duelos individuales".

Teto sufre una rotura muscular

No por darse por hecho deja de ser noticia. Minutos antes de la comparecencia de Álvaro Cervera, el Tenerife comunicó que Alberto Martín, Teto, sufre una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. El canterano, que saltó al campo tras el descanso en el choque ante el Levante, cayó lesionado al tratar de impedir progresar a García en la jugada que concluyó en el 0-3 del minuto 85. Sus lágrimas en el banquillo invitaban a la desesperanza y así ha sido. Aunque en el comunicado del club no se establecen plazos de recuperación, lo cierto es que el centrocampista no regresará hasta el mes de febrero.