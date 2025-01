Golpeado y afectado, pero no hundido. Así compareció Álvaro Cervera en el momento de dar explicaciones. Su mensaje fue de fortaleza en un contexto de extrema dificultad y pesadumbre. Con el equipo anclado al último puesto de la clasificación y con unos dígitos paupérrimos (11 puntos de 60), al jefe del banquillo le tocó dar la cara. «No nos vamos a rendir tan pronto, lo aseguro», certificó.

En cuanto a su análisis del encuentro, pormenorizó cuál fue la secuencia que devino en el durísimo 0-3. «La primera media hora salió todo como lo teníamos pensado. Pero conforme pasaba el tiempo, la posesión del Levante fue siendo más peligrosa. Si les hubiésemos hecho más daño y les hubiéramos creado algún problema, quizá ellos se hubieran inquietado. Pero se han venido arriba y, tras pasarlo mal en el final de la primera mitad, en la segunda nosotros no hemos mejorado», reconoció.

«Vino todo muy rápido: el gol, la expulsión, otro gol... Valorar esa segunda mitad es más complicado», fue otro de sus mensajes. A renglón seguido, Cervera expuso cómo estaba el grupo tras sumar otra derrota más. «El vestuario, imagínate. Es un 0-3 y además en una situación complicada; no es que te venga un palo así de repente o que fuera un accidente. Tenemos que buscar la solución. No nos vamos a rendir tan pronto», reiteró. «El problema es que no podemos dejarnos más puntos en el camino», añadió. «Lo que hagamos, tenemos que acertar. Pero no nos pueden meter tres goles en casa. Es verdad que han venido en situaciones muy puntuales, pero ha habido ocasiones de sobra para que nos metiesen en otras. La cantidad de goles está ahí; y luego nosotros hemos hecho más daño con diez que con once», analizó.

Para Cervera, el equipo debe mejorar en todas las facetas. «Hoy en día, tienes que amenazar más y ser más peligroso. Tenemos que hacer daño, no solo dominar. Hay que buscar solución para no sentirnos agobiados tan atrás, y a la vez ser resolutivos arriba», apuntó en vísperas de otro partido en casa, este sábado frente al Castellón, en el marco de un enero que puede ser definitivo.

«Pienso que una cosa viene dada con la otra: si con la pelota conseguimos ser algo más peligrosos de lo que somos, el contrario también tendrá más cuidado con lo que hace», remarcó. Por último, se refirió a otros infortunios que se le acumularon anoche al Tenerife con la expulsión de Luismi, que no podrá jugar el sábado; o con la lesión de Teto, que tendrá que hacerse pruebas en las próximas horas. La primera exploración apunta a un percance de tipo muscular y que podría apartarle de los terrenos de juego por varias semanas.

«Cuando las cosas van así, no esperes un golpe de suerte. Las cosas pueden empeorar, como hemos visto al final, y ahora hay que sobreponerse a esto: la lesión de Teto, la expulsión de Luismi Cruz... Pero mientras confiemos, tenemos que seguir trabajando y unidos. Aunque lo de hoy [por ayer] es un palo muy fuerte y que no esperábamos antes del partido», completó Cervera. Antes, el entrenador del representativo dio una advertencia clara con vistas al futuro: «Con media hora solo no puede ser; tiene que ser un partido convincente entero». n