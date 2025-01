Mauro Pérez asegura que el Tenerife tiene "serias dificultades" para recuperar margen salarial

Mauro Pérez contó que la posibilidad del fichaje de Fabio González "saltó" en una visita institucional que realizaron Rayco García y Paulino Rivero al máximo dirigente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. «Ahí se abrieron todas las posibilidades», reveló sobre la incorporación de un jugador al que conocía desde sus inicios como juvenil de Las Palmas. Fabio firmó solo hasta el 30 de junio de 2025 una vez desvinculado de la Unión Deportiva. El riesgo de descenso del Tenerife aconsejó que el acuerdo no fuera por más tiempo. Pero eso no quiere decir que las partes no vayan a seguir unidas. "Los que se enrolan en este proyecto tienen un grado de compromiso máximo, y si todo sale bien, no habrá ningún problema para que sigan", dijo Mauro refiriéndose a Fabio y también al técnico Álvaro Cervera.

Puede que el refuerzo que necesita el Tenerife para potenciar su juego de ataque ya esté dentro del club. Y no es otro que el majorero Jorge Padilla, que es una "opción real y seria", aseguró el director deportivo Mauro Pérez. En principio, el club esperará hasta finales de mes para tomar la decisión de invertir –o no– en la inscripción en la primera plantilla del delantero del equipo filial.