El Tenerife pierde con el Levante y se apaga en enero

El Tenerife no tiene remedio. Perdió el partido que, desde la visión más optimista, podía darle algo de esperanza para engancharse a la lucha por la permanencia. El que tenía que activar una remontada sin precedentes con el impulso de la presencia en el banquillo de Álvaro Cervera, el tercer entrenador que dirige a los blanquiazules este curso. Pero tampoco así hubo solución. Ni siquiera un resultado positivo fruto de la suerte. Nada. El calendario avanza y el balance es descorazonador:11 puntos de 60. Quedan 22 jornadas, incluyendo la aplazada con el Deportivo, pero las sensaciones y la realidad de los números indican que el Tenerife es un equipo virtualmente descendido a comienzos del mes de enero.

Como tantas otras veces, en casa y fuera, independientemente del plan a seguir y del ocupante del banquillo, el Tenerife pasó de un comienzo decente a quedar en manos de su oponente, en este caso, un Levante que con este triunfo vuelve a la zona de promoción.

La segunda mitad del encuentro fue un castigo. El rival se adelantó pronto, Luismi Cruz fue expulsado, los blanquiazules encajaron el 0-2 con un córner directo y un error de Edgar Badia, luego cayó el 0-3, un golazo de Andrés García en el 84’... Un baño de fútbol, un golpe de (dura) realidad, lo opuesto al escenario deseado para no dar por perdida la categoría, es decir, el regreso triunfal de Cervera, una dosis necesaria de confianza, la llamada al efecto Helidoro... Razones para creer. Todo eso se desmontó en un rato. Y todavía queda casi media Liga. Insólito.

Álvaro Cervera incluyó en la alineación a cinco de los titulares de la eliminatoria de Copa del pasado sábado ante el Osasuna, el portero Edgar Badia, el central José León, el mediocentro Yann Bodiger, el extremo Waldo Rubio y el delantero Enric Gallego. De resto, más o menos lo esperado, con Mellot en su puesto y Diarra como compañero de Bodiger. Sí sorprendió la presencia de Rubén Alves en el costado izquierdo de la defensa. Uno de los especialistas, Medrano, se quedó en el banquillo, y el otro, Guerrero, no fue convocado, ya que es uno de los jugadores prescindibles en el mercado de enero. Aparte de todo esto, estaba la duda de la manera en que el técnico iba a intentar acercar el equipo al gol, y se decantó por el oficio del citado Gallego y del exlevantinista Ángel.

Los equipos no tardaron en enseñar sus cartas. El Levante, paciente, sin prisas y sin riesgos, queriendo el balón más en horizontal que en vertical, elaborando... El Tenerife, con el sello de Cervera, firme atrás y alerta en la presión para, cuanto antes, llevar el partido al otro campo para aumentar el ritmo y, a ser posible, finalizar. Lo intentó Bodiger en el minuto 3, pero su golpeo fue a parar a las piernas de un defensa. Simplificando procedimientos, los blanquiazules estaban siguiendo la pauta de ahogar la salida de juego del rival, anticiparse, aprovechar que la bola se movía cerca del área visitante... Luego fue Luismi, de vuelta a la actividad después de superar la lesión que sufrió a comienzos de diciembre, el que metió un centro envenenado sin consecuencias para el rival. El equipo llegaba a ráfagas pero le faltaba lo de siempre, contundencia.

Los de Julián Calero también tuvieron la suya en el arranque. La más clara, un remate de Pablo Martínez solo delante de Edgar Badia, sin la puntería suficiente.

El encuentro, igualado, con dos estilos diferentes, parecía depender de algún error puntual o una acción individual para romperse y coger velocidad. Nadie quería fallar ni conceder la menor ventaja. La voluntad de ganar desde el 0-0.

El factor sorpresa estuvo a punto de alterar la dinámica con un balón largo a Ángel, una transición del lagunero, solo contra dos defensas que le ganaron el pulso (22’). Una fórmula a explotar, pero con mucho margen de mejora.

El siguiente zarpazo salió de la bota derecha de Waldo Rubio, un taponazo desde fuera del área que sacó con apuros Andrés Fernández cerca del palo (29’). El Tenerife, con menos posesión, generaba de vez en cuando más peligro que un Levante que no salía de un monótono toque de balón en el medio, donde los locales no estaban siendo tan agresivos en la presión. Pero el manejo de los valencianos, claro, también tenía su sentido. Lo demostraron pasada la media hora aprovechando el flanco débil de la defensa tinerfeña, el izquierdo, para marcar un gol que fue anulado después de la revisión en las pantallas. Waldo no tapó bien y el Levante entró con ventaja por la banda de Rivas para que Morales finalizara con acierto, pero en una posición de fuera de juego que pasó desapercibida para el asistente.

Como si lo hubiera planificado, el Levante se destapó en el último cuarto de hora del primer tiempo y volvió a rozar el 0-1. Lo evitó Badia con un paradón ante Brugué (37’). De repente, el armazón defensivo tinerfeño dejó de ser fiable. Los pases a la espalda de los centrales y la respuesta en el carril zurdo fueron un filón para un Levante que no supo rentabilizar el arreón. El Tenerife escapó como pudo y apenas se estiró con un remate de Luismi que rebotó en un central.

La primera mitad dejó la lectura de que a los tinerfeños no les iba a bastar con lo que habían hecho para imponerse y que el Levante había hallado la vía del triunfo.

Como tantas veces hizo Mel, Cervera utilizó la ventana del descanso para hacer cambios:Cantero y Teto por Waldo y Ángel. Algo tenía que hacer para modificar una tendencia de color azulgrana.

El efecto pretendido por el técnico apenas tuvo recorrido, si es que llegó a notarse. Cuando no estaba pasando nada, el Levante confirmó lo que había dicho Álvaro el lunes, que tiene el mejor contragolpe de Segunda. Pase en profundidad para Romero, carrera, recorte y asistencia Morales, que solo tuvo que empujar a la red (48’). Fue lo último que hizo el Comandante. Se marchó lesionado.

La reacción del Tenerife, rescatada del desconcierto y de un bucle de adversidades que no es nuevo, llevó el balón al palo de la portería visitante tras un remate de Cantero. Un amago de evitar un fatal desenlace que recibió otro empujón con la roja directa que recibió Luismi Cruz, por una dura entrada a un jugador azulgrana, después de la consulta del árbitro en la pantalla. Minuto 56, uno menos y 0-1.

Podía ser peor y lo fue, porque el Levante, sin la necesidad de emplearse a fondo, amplió su renta en otra acción desgraciada, un saque de esquina con el que Pablo Martínez coló el balón de la portería. Badia no estuvo nada afortunado.

De ahí en adelante, un funeral en clave blanquiazul. Señales de amor propio, un remate de Cantero y otro de Diarra, pero poco más. Y por parte del Levante, el golazo de Andrés García para cerrar un 0-3 que apaga al Tenerife en enero.