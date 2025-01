Cervera: "La contundencia en el área rival sí nos preocupa"

Álvaro Cervera no necesita hacer cuentas para tener claro que el reto de evitar el descenso del Tenerife a Primera RFEF es difícil, pero no imposible. Está al tanto de que los antecedentes no le tienden la mano a los blanquiazules. Pero también sabe que la imagen actual de la clasificación no es del todo real, ya que el representativo tiene dos partidos pendientes, el de este martes ante el Levante y el del 29 de enero frente al Deportivo, correspondientes a una primera vuelta en la que el balance es de 11 puntos. El mal menor será llegar a 17, siempre que el equipo consiga un pleno en los dos encuentros que fueron aplazados.

«Es una posibilidad», admitió Cervera sin querer ir demasiado lejos. «Si conseguimos lo que todos queremos, se verán las cosas igual de difíciles pero de otra manera», opinó antes de ponerse en el peor de los supuestos.«Si no lo logramos, será muy complicado, porque la historia y los números dicen que estamos muy lejos», reconoció el técnico para insistir en que si el Tenerife es capaz de sumar ante el Levante y el Deportivo, «de no perder y ganar alguno, las cosas se verán con unos números no asequibles, pero sí posibles». Por delante, cinco partidos en lo que queda de enero, ante el Levante, Castellón, Zaragoza, Eldense y Deportivo.