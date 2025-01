El Tenerife y la permanencia: una misión difícil, pero no imposible

Una Liga dentro de otra. Comienza una etapa con 23 partidos en juego y un nuevo entrenador para conseguir lo que no ha hecho nadie con el formato actual de competición de Segunda División –desde la temporada 10/11–, seguir en la categoría después de sumar solo 11 puntos en las 19 primeras jornadas. Momento de ver el vaso medio lleno y demostrar que, como afirmó el técnico Álvaro Cervera en su presentación, el reto es difícil pero no imposible.

Una manera de analizar este desafío consiste en echar una mirada al pasado, en la búsqueda de alguna temporada en la que el Tenerife haya acumulado, en los 23 encuentros que ahora le faltan, los puntos que necesitaría para no caer a Primera RFEF. Con plantillas y circunstancias diferentes, sí hay una referencia que confirma que llegar tan lejos no es un asunto de ciencia ficción. Eso sí, los números de las demás campañas a partir de la Liga 10/11 – cuando se instauró el formato de ascensos con dos plazas directas y una más por la vía de la promoción–, no le valdrían para permanecer en Segunda.

El techo al que puede llegar el Tenerife está en 80 puntos, es decir, los 11 que tiene y los 69 por los que va a competir. Pero ese no será su botín, está claro. Los blanquiazules no lo van a ganar todo.

El objetivo real es alcanzar la cifra que suele equivaler a la salvación, las 50 unidades –el Deportivo descendió en 2020 con 51, pero en la 21/22 bastó con rebasar la cota de los 44–. Para ello tendrá que quedarse con 39 de un máximo de 69 unidades, o lo que es lo mismo, con el 56 por ciento del tope de puntuación. Y es un camino que ya recorrió en otras etapas, pero con otro objetivo, el de intentar subir.

La única versión del Tenerife con una producción tan alta a partir del vigésimo partido de Liga es la de la Liga 16/17 –desde la 10/11–. A estas alturas del calendario tenía 26 puntos y terminó con 66; es decir que fue capaz de añadir a su clasificación 40 de los 69 finales, una cantidad que, sin lugar a dudas, firmaría Álvaro Cervera. Aquel Tenerife, entrenado por José Luis Martí, accedió la promoción de ascenso y se quedó a un paso de dar el salto a la máxima categoría. Se le escapó ese premio en la final disputada a ida y vuelta ante el Getafe. Fue un Tenerife en el que Amath Ndiaye y Anthony Lozano aportaron 12 y 9 tantos, respectivamente, en el que Dani Hernández solo encajó 32 goles –el equipo, 37 en total–, en el que Jorge Sáenz y Germán formaron una sólida pareja de centrales, en el que mandaron en el medio Vitolo y Aitor Sanz, en el que destacaron otros jugadores como Carlos Ruiz, Camille, Aarón Ñíguez o Suso... El definitiva, fue un Tenerife que tardó en arrancar pero que cogió velocidad de crucero en una segunda vuelta al alcance de muy pocos.

En el tramo histórico del Tenerife en Segunda desde la temporada 10/11, las puntuaciones más bajas en los 23 últimos partidos fueron de 23, 25 y 26 en los cursos 10/11, 14/15 y 23/24. En el más alejado en el tiempo, el desenlace fue el peor posible, el desagradable viaje a la Segunda B. En el posterior, el Tenerife sacó adelante una salvación apurada con 48 puntos. Y en el más cercano, se produjo el bloqueo de un equipo que llegó a ser líder en la décima jornada con Asier Garitano en el banquillo.

En las demás temporadas, la puntuación siempre fue superior a las 30 unidades, desde las 31 de la 18/19 –contando tres de regalo por la baja del Reus–, a las 37 de la 19/20, con Rubén Baraja. Si el Tenerife del presente repite cualquiera de estos registros, no podrá conquistar el campamento base, así que no le queda otra que emular al Tenerife de Martí, aquel que ganó diez partidos y empató otros tantos en las 23 últimas jornadas.

Si se hace un repaso de las Ligas anteriores del Tenerife en Segunda –desde la 99/00, también con 22 equipos y tres puntos por triunfo, pero con el ascenso directo para los tres mejores–, surgen dos referencias salvadoras, las correspondientes a los regresos a Primera de 2009, con Oltra, y 2001, con Rafa Benítez. En la Liga 2008/09, el representativo estableció su récord en la categoría:terminó con 81 y sumó 51 de la vigésima jornada en adelante. En la 2000/01 subió con 74 y logró 40 en las 23 últimas fechas del calendario liguero.

Suscríbete para seguir leyendo