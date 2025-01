"Pasión, orgullo y corazón": Alberto León plasma en una pintura el sentimiento del aficionado del CD Tenerife

El Club Deportivo Tenerife se encuentra sumido en uno de los peores momentos de su historia. Último clasificado en Segunda División, con solo once puntos de los cincuenta y siete que ha disputado y a doce de la salvación (con dos partidos menos), los aficionados blanquiazules se agarran a la llegada de Rayco García y Álvaro Cervera como Rose se agarraba a un trozo de madera cuando se hundió el Titanic.

Uno de los esos seguidores del conjunto tinerfeño es el artista Alberto León, conocido por sus obras en distintas partes de España llamadas 'El Beso' o por el homenaje que le hizo a Ilia Topuria en una calle de Barcelona. León ha querido enviar unas palabras de ánimo a todos los aficionados y al propio club.

Para ello, ha usado sus redes sociales y su magia con la pintura. A las afueras del Heliodoro Rodríguez López, en la pared del campo anexo que da hacia Tribuna y Popular, se puede ver la última obra de Alberto León: 'Pasión, orgullo y corazón'. En ella se refleja el sufrimiento de los aficionados blanquiazules y, a su vez, el amor que desde pequeños sentimos por el blanco y el azul.

El mensaje de Alberto León para animar al club y a los aficionados

"El CD Tenerife, es el equipo de mi tierra, de mi casa, un lazo directo a mi infancia, a mis padres, abuelos y a mi familia en general.

Ver al equipo en esta situación me duele muchísimo, semana tras semana la herida se hace más grande. Por suerte la llegada de Rayco García ha llegado en el mejor momento y ha dado luz al Club (Su suerte será la nuestra).

No sé q fuerza y q alcance puede llegar a tener este mensaje, no lo puedo saber, lo único que pretendo es apoyar y estar con el equipo y decirles públicamente que no bajen los brazos, q por favor se OLVIDEN de la clasificación, que se olviden de la prensa y de las rrss, q se OLVIDEN de las críticas y que cambien la mentalidad radicalmente, que se limiten únicamente a competir, ya sabemos q el deporte es psicológico.

Les pido que se miren todos las caras en ese vestuario, que se enfoquen en hacerse fuertes como grupo, q estén unidos, que se centren en sus fortalezas para superar al rival y q vuelvan a jugar como lo hacían cuando eran niños, con ¡¡ ALMA !!

Me niego a pensar que este equipo está muerto, queda toda una segunda vuelta por delante, y me encantaría ver a 11 gladiadores dejándose la vida en el campo, jugadores q crean q se puede salir de ahí.

Hay tiempo de reconducir la situación y quedan muchísimos puntos en juego!! Muchos!!

Empiezan de cero.

VAMOS TETE!!! 💪🏻 LEVÁNTATE!!! 💙🤍"