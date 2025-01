Eliminación indolora del Tenerife en la Copa del Rey

El Tenerife no estará el miércoles en el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey, pero no hay drama. Lo suyo es la Liga y no bajar a Primera RFEF, ahora con Álvaro Cervera a los mandos. La sufrida ante el Osasuna fue una eliminación indolora, incluso conveniente para no cargar todavía más el calendario de enero. Y en cierto modo, digna, porque los blanquiazules se supieron reponer a una contundente primera media hora visitante (0-2 en el minuto 24) y llegaron al cierre con opciones de, por lo menos, forzar la prórroga.

No fue una tarde cualquiera en el Heliodoro. Y no tanto no por el cartel del partido, la visita de un equipo de Primera al estadio y el vértigo de la Copa del Rey cuando se juega a doble o nada, sino por la representación del inicio de una nueva etapa, en lo deportivo y también en lo institucional. Aire limpio en el palco -se estrenaron los consejeros Rayco García y Ayoze García- y una reactivación en el césped. Lo segundo, que es lo que le da vida al club, tuvo ya el experto manejo de Álvaro Cervera en su regreso al Tenerife casi ocho años después. El entrenador asumió el reto de enfrentarse a un cara o cruz en la Liga para evitar un descenso contra todo pronóstico -todavía con 23 jornadas por delante-, pero se encontró antes, como introducción, con una eliminatoria copera que había definido como incómoda. Incómoda pero no regalada ni desaprovechada. Había que competir. Precisamente, el primer aliciente de la tarde estuvo en la elección de la alineación. No había indicios ni pistas, pero sí mucho interés por despejar dudas de puertas afuera. El técnico se decantó por Edgar Badia, un portero recién llegado que es titularísimo en Liga y también esta vez en Copa, una defensa formada por David, Sergio, José León y Medrano, la pareja de mediocentros Bodiger y Aarón por delante, y un frente de ataque potenciado por Waldo y Teto en los extremos, con libertad para alternarse, y con Cantero y Enric Gallego como referencias ofensivas. Habrá que ver el martes que viene, pero se supone que no todos repetirán en el vital duelo liguero contra el Levante. La noticia estuvo en el once y también en el banquillo, en el que se estrenó este curso Aitor Sanz y tuvo su sitio Luismi Cruz, ya recuperado de la rotura muscular que sufrió hace un mes. Convocados, pero sin minutos.

La pizarra dio paso a un estimulante inicio por parte de un Tenerife renacido y aparentemente liberado de inseguridades. Como pretendía Cervera, el equipo simplificó procedimientos juntando líneas, siendo agresivo en la presión y buscando los espacios para atacar. Así surgió un centro de Waldo y un remate de cabeza de Enric, alto, en el primer minuto. Pero el Osasuna supo domar pronto el prometedor arranque del conjunto local. Activó la maquinaria, de un nivel superior, y se hizo con el control en el centro sin dificultades, poniendo de manifiesto que la fragilidad defensiva es uno de los puntos débiles de los blanquiazules. En su primer acercamiento al gol, logró adelantarse. Lo hizo a balón parado, con un saque de esquina ejecutado por Rubén García y desviado a la red por Herrando, en el primer palo, ante la indecisión de Badia. 0-1 en el 6’.

La dinámica no cambió. De hecho, la siguiente ocasión de gol fue visitante. Emergió Budimir girando el cuello para cazar un pase aéreo de Moncayola desde la banda derecha. Badia respondió con un paradón (20'). Córner y otra vez a sufrir, porque el balón parado es un problema para el Tenerife, en Copa y también en Liga. En esa secuencia, Torró perdonó el 0-2 enviando a la grada una volea cercana al área pequeña. Sin respiro, Bretones volvió a poner a prueba a Badia con un chut desde unos 20 metros. Ratos de apuros para los blanquiazules, que hacían aguas por todos los flancos sin que el rival se viera obligado a emplearse a fondo. Era una superioridad tan natural como creciente y aplastante. Por eso no extrañó que el Osasuna encarrilara su pase a los octavos de final de la Copa del Rey antes de la media hora. El 0-2 cayó en otro córner y con la mala suerte para los de Cervera de tener a José León como autor. Sin querer, tocó el centro raso y dirigió la bola a la red (0-2, 24’).

El Tenerife lo estaba pasando mal en su área, pero hacía ruido en la contraria. Más ruido que nueces, en realidad. Pero algo era algo, ya con la eliminatoria cuesta arriba. En la fase ofensiva se mostraba valiente y vertical, pero también impreciso. Una mezcla improductiva y una tarea llevadera para la trabajada defensa navarra. Y lo malo era que si el Tenerife se desprotegía, se arriesgaba a llevarse un castigo mayor. El 0-3 pudo llegar en el minuto 33, pero el árbitro anuló el remate de Ante Budimir por fuera de juego. La acción había empezado con un taconazo de cinco estrellas de Rubén Peña. De ahí al descanso, el Osasuna bajó la guardia. Se relajó y permitió que el Tenerife se metiera en la eliminatoria con un tanto de León al borde del intermedio. El central salió de la cueva, avanzó unos metros y remató raso con la inesperada colaboración de Boyomo, que desvió la trayectoria lo justo para que Aitor no pudiera reaccionar. 1-2 en el 44’ y esperanza para los tinerfeños.

La segunda mitad fue diferente, más pareja. El gol de León lo cambió todo. Cervera puso de su parte con ajustes y con la entrada de Marlos y Alassan. El colombiano, que empezó como mediapunta, se mostró participativo, provocó faltas, se asoció con Teto... El Tenerife, más eficaz en la presión, dejó de ser previsible y el Osasuna lo notó.

El peligro pasaba de un área a otra :un remate de cabeza de Sergio (60’), otro de Budimir atrapado por Badia (63’), un ensayo a media distancia de Marlos (67’). El pulso estaba abierto y se avivó con otra alternativa de ataque: Ángel.

A su manera, el Tenerife lo puso todo para, al menos, alargar la eliminatoria media hora más, pero el Osasuna supo gestionar el tramo final e incluso rozó el tercer tanto con un par de golpeos de Iker Muñoz contrarrestados por Badia.

Copa archivada, información para Cervera en una situación real de competición y un único camino, salir de la cuesta de enero con los puestos de permanencia al alcance. Lo del martes ante el Levante, de nuevo en casa, será otra cosa. Ya no valdrán las derrotas indoloras.