Tenerife-Osasuna, una incómoda ronda antes del gran desafío

En circunstancias normales, una eliminatoria de la Copa del Rey a partido único en el Heliodoro entre un Tenerife de Segunda y cualquier rival de Primera, ofrece la garantía de poder vivir algo diferente en el estadio, es una concentrado de alicientes y emociones, invita a tardes épicas, de esas que no se olvidan. Los ejemplos más cercanos, no todos con final feliz, así lo demuestran: Real Valladolid y Athletic en 2020, Las Palmas y Mallorca en 2024. Y no es que la de este sábado contra el Osasuna no vaya a estar a esa altura, pero la delicada situación de los blanquiazules en Liga hace que esta competición quede en un segundo plano e incluso sea incómoda, tal como dijo Álvaro Cervera en la víspera de su regreso al banquillo local del Rodríguez López 3.632 días después.

En realidad, lo importante vendrá después, el martes en el mismo escenario y ya con puntos en juego, con motivo de la disputa del encuentro de Liga aplazado contra el Levante. Ahí comenzará el verdadero cara o cruz, el reto de intentar evitar el descenso a Primera RFEF con poco margen de error.

Pero el camino a seguir no permite atajos. Y la primera parada para el Tenerife de Cervera será la Copa ante un rival con circunstancias distintas. Décimo en la clasificación de Primera, a cinco puntos de la zona europea y con un margen de diez sobre el descenso, el Osasuna se puede permitir el lujo de apostar por una competición de la que fue subcampeón en 2005 y en 2023. A diferencia del Tenerife, el equipo de Vicente Moreno no tiene compromisos a corto plazo –visitará al Atlético de Madrid el domingo–. En resumen, es claro favorito en un Heliodoro en el que solo ganó una vez en 22 intentos, en 1976 y también en la Copa (1-2).

Por si había alguna duda, el técnico valenciano se decantó por una convocatoria muy liguera. Citó a todos los profesionales con las excepciones de los lesionados Bryan Zaragoza, Kike Barja y José Arnaiz.

Por los tinerfeños, está casi todo por descubrir. Después de dirigir siete entrenamientos, todos a partir del 1 de enero, los planes de Cervera para esta eliminatoria son una incógnita. Sobre la mesa no está solo la cercanía del encuentro con el Levante; también la apertura del mercado de invierno con lo que eso implica: hay jugadores que podrían salir y el único que ha llegado, Fabio, apenas se ha ejercitado dos veces con sus nuevos compañeros y, en principio, no será inscrito hasta la semana que viene.

Otra de las dudas tiene que ver con los jugadores que están dejando atrás los problemas físicos. Aitor Sanz ya está participando con aparente normalidad en las rutinas colectivas y debería estar cerca de debutar en esta temporada, y Luismi Cruz, que tuvo que parar hace un mes por una rotura muscular, también comenzó 2025 fuera de la enfermería. Otra cosa es que vayan a jugar este sábado o el martes. El técnico sí descartó a Juande por una lesión muscular. Y tendrá que seguir esperando por José Amo.

Será la tercera actuación del Tenerife en la Copa 24/25 después de superar al Alfaro (0-2 con dos goles de Sergio González en prórroga) y al Zamora (en los penaltis tras un 0-0 en 120 minutos). Se cruzará con un Osasuna que se deshizo del Chiclana (0-5) y de un Ceuta ante el que estuvo a punto de caer eliminado:en el minuto 83 perdía por 2-0 y remontó sin la necesidad de disputar la prórroga.

El ganador accederá a unos octavos que se jugarán del 14 al 16 de enero. Ahí podría estar el Tenerife, aunque lo suyo sea no descender.