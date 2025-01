La incorporación de Juanma Herzog, casi imposible

Con el centro del campo apuntalado merced al fichaje de Fabio, en el CD Tenerife siguen trabajando sin descanso para ofrecer a Álvaro Cervera la mejor plantilla posible.

En este sentido, en la retaguardia quedan pendientes la incorporación de un lateral izquierdo y de un central derecho. Para este último puesto, en las últimas horas ha trascendido el nombre de un tinerfeño que milita actualmente en las filas de la UD Las Palmas: Juanma Herzog González.

El central adejero de solo 20 años es una de las piezas más prometedoras con las que cuenta el cuadro amarillo. Herzog ha disputado ocho duelos esta temporada (seis de Liga y dos de Copa del Rey) y podría salir a préstamo hasta final de temporada.

Demasiada competencia

No obstante, y según ha podido saber EL DÍA, los planes de la entidad presidida por Miguel Ángel Ramírez no pasan por dar salida al tinerfeño y, en caso de que fuera así –el mercado es cambiante y puede haber sorpresas– la altísima competencia haría casi imposible que recalase en el Tenerife. Importantes clubes de Segunda (con una pujanza económica de la que no disponen en el equipo insular) y algunos primera del extranjero ya han preguntado por él y partirían con mucha ventaja en la todavía hipotética carrera por conseguir su cesión.

Suscríbete para seguir leyendo