Fabio González: duodécimo cambio de Isla en un cuarto de siglo

Una carta que repasa sus once últimos años como amarillo

Hola querida afición amarilla.

Este es uno de los momentos más difíciles de mi carrera profesional. Uno nunca está preparado para escribir esta carta, ahora mismo se aglomeran en mi memoria los extraordinarios momentos que he vivido desde mi llegada a la UD Las Palmas.

Soy un afortunado porque pude cumplir el sueño de aquel niño de Ingenio que quería defender el escudo amarillo y azul y... todas mis expectativas fueron superadas.

Siempre quedará en mi retina aquella primera vez, que con apenas 16 años, recibí la llamada que me haría disfrutar del viaje más apasionante de mi vida... Ser jugador de la Unión Deportiva. Nunca hubiese imaginado que años más tarde viviría el sueño de cualquier jugador, un ascenso a primera division con el equipo de su tierra y el privilegio de ser uno de sus capitanes.

Con toda la pena de mi corazón tras 11 años inolvidables llegó el momento de separar nuestros caminos. Ser futbolista es una sensación única que quiero seguir viviendo intensamente y es por eso que toca hacerlo lejos de ‘mi casa’.

Y sí, lo que más voy a echar de menos es a ustedes, MI QUERIDA AFICIÓN. Ustedes siempre han sido el mayor y mejor combustible para hacerme superar los peores momentos y disfrutar de los mejores. Siempre han sido un sólido puntal que han ganado nuestros desafíos más complicados.

Quiero acordarme también de todas aquellas personas que me han permitido prosperar a lo largo de este tiempo. Desde mis primeros entrenadores en el CD Ingenio a todos aquellos que me formaron en las categorías inferiores de la UD Las Palmas hasta llegar al primer equipo. Entrenadores, médicos, fisios, readaptadores, delegados, directiva y Presidente.

A todos y cada uno de mis compañeros con quienes he aprendido que ‘ninguno de nosotros es tan fuerte como todos juntos’ y que siendo una familia, afrontamos todos los retos con mayor fuerza.

Y por supuesto, mi familia. A mis padres y hermano que desde niño me acompañaron en esta andadura no exenta de momentos delicados. A mi pareja, Rosa, que también me ha permitido cumplir otro de mis sueños y es que nuestro hijo Luca, pudiese ver a su padre jugar en el equipo de sus amores y trasmitirle esos mismos sentimientos.

Estoy convencido que en el futuro nuestros caminos se volverán a cruzar porque uno siempre vuelve a su casa y a donde fue feliz.

¡GRACIAS POR TODO! ¡PÍO PÍO!❤❤