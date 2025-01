Cervera y sus primeras intenciones en el CD Tenerife

Hora de ordenar y simplificar conceptos. Álvaro Cervera, entrenador del Tenerife, afronta su reestreno al frente de las operaciones con la intención de que el equipo sea competitivo, esto es, que llegue al final de cada partido con opciones reales de ganarlo. El de este sábado contra Osasuna «incomoda un poco» porque la prioridad es la Liga, pero el técnico blanquiazul asegura que tiene la intención de pasar la eliminatoria y seguir adelante en la Copa del Rey. Con esa idea, planteará un once distinto al del martes contra el Levante. «Rotar no lleva a nada, pero hay que intentar que los que jueguen los dos encuentros sean los menos jugadores posibles; eso sí, hay que ser competitivos las dos veces», reiteró.

«En la situación en la que estamos, bajo mi punto de vista, cuantas más cosas hagamos tenemos más posibilidades de equivocarnos», fue una de las reflexiones más relevantes que hizo el ex de Cádiz y Real Oviedo, entre otros clubes. «Estamos en una posición compleja donde hay que simplificar, eso significa ordenarnos y hacer cuatro o cinco cosas, pero hacerlas todas muy bien. No hacer diez, y equivocarnos. Eso me va a mí bien. Quiero que el equipo compita, más allá del tópico. ¿Competir qué es?Que lleguemos al final y que todos los partidos los puedas ganar», explicitó.

Cervera fue más allá y redundó en las consignas que ha dado a cada futbolistas en las aún pocas sesiones de trabajo que han compartido juntos. «Es importante que cada jugador sepa las tres consignas que le vienen bien a él y le vienen bien al equipo. Queremos un Tenerife que gane un duelos y que corra mucho. No pedimos que sea un equipo maravillosamente atractivo, porque además eso nos costaría mucho», apostilló. Su conferencia de prensa en las horas previas al Tenerife-Osasuna de hoy valió también para hablar de sus preferencias y los roles de determinados jugadores. A su entender, la posición de centrocampista (con la llegada de Fabio, al que espera listo e inscrito para el martes) queda bien cubierta. «Si nos quedamos así, saldríamos adelante bien;si surge alguna oportunidad, la veríamos».

A continuación, Cervera también señaló que hay futbolistas a los que no ve como mediocentros, sino mejor en otras posiciones. Entre ellos citó a Diarra, Teto y Maikel Mesa. «Aquí están catalogados de determinada manera, sobre todo Diarra, y hay que buscar la opción de que estén cómodos en el campo y que su trabajo les sirva al equipo. Porque si ellos están cómodos pero no le funcionan al grupo, no nos valdría. Son futbolistas que pueden jugar en otras situaciones. De hecho, pienso en ellos en otra demarcación, no como mediocentros», aclaró.

Con relación a Bodiger, reveló que recientemente han hablado en privado. «Le conozco desde hace mucho tiempo. A mí me dio rendimiento. Hablamos el otro día privadamente, no voy a revelar lo que hablamos, pero yo recuerdo que a Yann le di una misión en el campo, y esa en el Cádiz me la cumplía. Conmigo llegó a jugar de mediapunta, por banda... y todo iba bien cuando le encomendaba un objetivo. Si a lo mejor le das una libertad y tal, a lo mejor no brilla tanto ni me gusta tanto», aclaró.

Por último, se refirió a los recién llegados Moha Ramos y Jorge Padilla, que tienen serias opciones de quedarse. «Los dos tienen condiciones para ayudar. Moha Ramos unas condiciones tremendas y Jorge Padilla tiene velocidad, desmrque, profundidad y cosas que me gustan a mí. Veremos si lo podemos utilizar», cerró.