La afición sí cree en el milagro de la permanencia: cerca de 2.000 seguidores acuden al entrenamiento del CD Tenerife

El tinerfeñismo sí cree. Lo ha demostrado durante toda la temporada –nunca ha dejado solo al equipo a pesar de los horribles resultados– y ha vuelto a dejar constancia de ello en la primera oportunidad de la que ha dispuesto, este jueves en horario vespertino. El Tenerife anunció un entrenamiento a puertas abiertas a partir de las 17:00. Se trató del tercero del año (hubo una sesión el día 1 y otra unas horas antes en la Ciudad Deportiva), pero el primero en el Heliodoro Rodríguez López.

Para cuando se abrieron las puertas de Tribuna, ya eran centenares los aficionados que aguardaban ansiosos en la calle La Mutiné. Apenas diez minutos más tarde, los cientos se convirtieron en cerca de 2.000. El anillo inferior de Tribuna, casi al completo. Apoyo masivo a la plantilla y al entrenador. Los 'birrias' confían en que el milagro es posible. En eso consiste la pasión que desata el balompié, una sensación que, además, se acentúa en Navidad. Primero, porque la salvación ocupa el primer puesto en la lista de deseos para el 2025 y en la carta a los Reyes Magos y segundo, y más importante, porque son fechas de familia y de infancia. De esta manera, no es de extrañar que los más pequeños fueran amplia mayoría en las gradas. La ilusión que brilla en sus miradas les empuja a admirar a sus ídolos y la inocencia natural de su edad a creer que lo imposible –o casi– se puede lograr. A ellos, especialmente, les costó aguantar sentados hasta que, cerca de una hora y cuarto después de poder ocupar asiento, Álvaro Cervera y sus futbolistas se acercaron a la banda para hacerse fotos y firmar autógrafos. Y allí pasaron un buen rato.

Engullidos en el anonimato de la masa, fueron numerosas las caras destacadas que no perdieron detalle. Estuvieron presentes, entre otros; el director deportivo, Mauro Pérez; el consejero del Area Deportiva, Ayoze García; los miembros de la Dirección Deportiva, Ricardo Léon, Toño Hernández y Suso Santana –también entrenador del juvenil–; el expresidente del Cabildo de Tenerife Carlos Alonso –hombre clave para que la rebelión de la Junta del pasado 17 de diciembre fuera posible–; y hasta Rayco García, que se dejó ver en la recta final del entrenamiento.

Luismi y Aitor, a punto

Al margen de la presentación en público del flamante fichaje Fabio González, que recibió una calurosa ovación de los asistenteses, fueron numerosos los detalles que destacaron en una sesión en la que Cervera, no obstante, no enseñó sus cartas. La gran noticia fue la presencia de Luismi Cruz con el grupo. Lesionado en Córdoba, su vuelta no estaba prevista hasta finales de enero, pero su concurso en la sesión de ayer arroja esperanza sobre un regreso anticipado. El andaluz trabajó con cierta normalidad, fue intenso en los esfuerzos y golpeó balón sin problema, pero se le vio algo incómodo en algún momento. No está, todavía, al cien por cien. En el momento autógrafos, por supuesto, fue el más aclamado con diferencia.

También hubo cariño para el capitán. Aitor Sanz sigue trabajando para estar disponible y su vuelta parece cercana. Fue Pepe Mel quien avanzó que el centrocampista podría volver a jugar en el duelo copero frente a Osasuna, el primer partido de 2025. Ataviado con un aparatoso vendaje en la rodilla derecha, esa que le ha dado problemas durante los últimos siete meses, el madrileño fue uno más, aunque, al igual que a Luismi, no se le ve del todo cómodo. Especialmente cuando le toca golpear la pelota con la pierna derecha.

De examen sigue el canterano Jorge Padilla Soler, que acaba contrato a final de temporada y cuya renovación, que pretende el club, sigue sin acordarse. Padilla, que por edad no podría alternar el primer equipo con el filial, dispone estas semanas de la oportunidad de convencer a Cervera para quedarse con los mayores. Al majorero se le vio atrevido, como es él y como lo fue cuando Sesé Rivero le hizo debutar en la temporada 19/20 con solo 19 años. En su contra juegan las apreturas federativas con las que lidia el club en este mercado. En caso de persuadir al técnico recién llegado, Padilla tendría que firmar un contrato profesional antes de poder debutar y, si así fuera, sería necesario que se liberasen dos fichas del primer equipo. No una, porque el ya fichado Fabio González estaría por delante en la lista de 25 que, en este momento, está completa.

A las órdenes de Cervera estuvieron también Moha Ramos –que completó una poco común lista de hasta cuatro porteros– y Alassan. No así Ethyan, Dani Fernández y Dylan, que han regresado a la dinámica del segundo equipo. Los dos últimos han sido, sin duda, los más perjudicados por la marcha de Pepe Mel. Sus cualidades de trescuartistas talentosos con el balón casaban a la perfección con el estilo del técnico fulminado, pero se alejan por completo del recién llegado.

Amo, al margen

Al margen del grupo se quedó José Amo. Lesionado de gravedad en la primera semana de entrenamientos de pretemporada, el zaguero –qué bien le hubiese venido al representativo esta temporada– sigue completando su proceso de recuperación. Su retorno no está cerca, como mucho podría participar en un puñado de partidos en la recta final de curso y, sin embargo, se le ve sonriente. El alivio del paciente que avanza. Ya corre con cierta normalidad y se calza las botas. Amo recibió una carantoña cómplice de Toño en su salida al terreno de juego y, a su vez, el cariño de los aficionados.