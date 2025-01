Se busca rival estelar para el Centenario del Heliodoro Rodríguez

Año del centenario para el Heliodoro Rodríguez López. El estadio talismán del tinerfeñismo, el “esqueleto de multitudes” blanquiazules -valga la celebérrima expresión de Benedetti- y el escenario de las alegrías y llantos insulares durante los últimos diez decenios celebrará su cumpleaños en 2025 en un año que se prevé intenso, con cambio de presidente asegurado (saldrá Paulino Rivero, entrará Rayco García Cabrera) y una pugna a brazo partido en el afán del representativo por esquivar el temido descenso a las catacumbas del fútbol.

Tiene cierta aversión el Tenerife a sus centenarios. En realidad iba a celebrar el de su fundación en 2012, diez años antes de hacerlo de forma oficial, pero cuando ya habían finalizado los estudios que establecían con suma precisión que su origen estaba en 1912 (y no en 1922, como figura en los libros de historia), el entonces presidente Miguel Concepción se negó a montar una fiesta cuando el equipo estaba fuera del fútbol profesional. Así que se decidió mantener la fecha de siempre.

Llegado el 22, el club sorprendió a propios y extraños con una magnífica postal de presentación: el himno del Centenario, interpretado por Argel Campos y con la batuta brillante del infalible Benito Cabrera. Una composición para la posteridad, que aún resuena en el propio Heliodoro, pero que no iba a ser presagio de una gran celebración. El Tenerife pinchó en hueso con sus dos días grandes. En la jornada de su cumpleaños, se ganó las críticas de buena parte de la sociedad blanquiazul con un festín solo para privilegiados (en el Casino), deslucido por la ausencia de algunos de sus principales iconos (ni Valdano, ni Heynckes, ni Nino, ni Pizzi, ni Redondo…) y con unos fuegos artificiales que nadie anunció a sus aficionados, que de algún modo se sintieron -justamente- olvidados.

El Heliodoro Rodríguez López, en la noche de este domingo. / Arturo Jiménez

La intención era sacarse la espina el día del partido del Centenario, pero tras un intenso trabajo de búsqueda de un rival con pedigrí, casi todas las primeras opciones fallaron. No pudo venir el Atlético, tampoco la Lazio. Y al final, el Bröndy IF aprovechando que iba a venir a concentrarse en el sur de la Isla. El resultado fue bochornoso, con el graderío a medio llenar y caras de circunstancias en el palco. La situación deportiva del momento tampoco ayudaba y la presidencia de Concepción casi tocaba a su fin. De hecho, no tardaría mucho el jerarca palmero en anunciar su adiós. Lo hizo en una de las galas postreras del Centenario, el día antes de que trascendiera (con todo lujo de detalles) cómo sería el trasvase de poderes para abrir lo que sería un bienio fatal: el de Garrido.

Todos los pronósticos hacían pensar que sería el mandamás madrileño el que estaría al frente de las operaciones cuando llegase el cumpleaños del Heliodoro: julio de 2025. Pero un giro de guion inesperado en la última Junta General hará coincidir el año 100 del Rodríguez López con un nuevo relevo en el sillón presidencial. Algunos de los fastos ya están preparados. Otros se han adelantado por cuestiones de agenda (la visita de la selección absoluta masculina, que se hizo en 2024). Y hay algunos que están pendientes de ser revisados por el recién nombrado consejo de administración. La opción de un partido grande sigue vigente (con la idea de que pueda ser ante la Lazio, el rival que tuvo el Tenerife en el partido más brillante de su historia como local) y la visita de los iconos blanquiazules también está en cartera. Además, el club ya ha encargado un libro para glosar la historia del coliseo y también sus capítulos más brillantes.

La inversión

En medio de un intenso debate sobre la conveniencia de construir un nuevo estadio para Tenerife y que además se ha visto avivado al ser incluida Gran Canaria como sede del Mundial 2030, las autoridades insulares no descartan ninguna hipótesis, pero sin abandonar el proyecto de «reforma integral» del Heliodoro Rodríguez López. En todo caso, el proceso va mucho más lento de lo que gustaría en la presidencia del representativo, como así ha señalado públicamente Paulino Rivero en numerosas oportunidades.

El Cabildo de Tenerife ha rpometido una inversión plurianual de más de diez millones para una reforma completa. En sus últimas declaraciones a este respecto, el vicepresidente de la corporación vincula el ambicioso proyecto con el Centenario de la instalación. Esta institución ya desembolsó en 2024 casi tres millones por el cambio de los asientos, y para el próximo ejercicio tiene consignados otros dos millones en el presupuesto insular.

Apunta Lope Afonso que que se vienen realizando además intervenciones relacionadas con la «seguridad estructural» y la accesibilidad de las instalaciones, pues el estadio que «siquiera tenía licencia de actividad para poder ser parte de la competición liguera».

En el año ya finalizado se acabó de contratar la obra para aumentar la presión del agua en los 17 baños del estadio, algo que «no se contempló» en el proyecto inicial. La reforma integral del estadio está coordinada a través de la empresa pública Gestur, implicará la adecuación de los exteriores, la renovación integral de los sistemas generales y las licencias. Ya es seguro que la revisión completa no estará lista para cuando acabe este año de fastos y celebraciones.