El recado de Mauro Pérez, ¿a Juan Guerrero?: "El trabajo del club tiene que ser lo más discreto posible; no pongo las manos en el fuego por nadie"

El CD Tenerife no pasa por su mejor momento. Tras el inicio terrorífico en Elda, el equipo ha mejorado en las dos últimas jornadas. Contra el Almería se mantuvo en el partido a pesar de la infinidad de desgracias con las que tuvo que lidiar y, frente al Cádiz, cuajó unos meritorios primeros 70 minutos, pero el triunfo se escapó en el descuento.

Así, el equipo no está siendo capaz de sostener a una entidad que se ve continuamente afectada por circunstancias extradeportivas: las idas y venidas del famoso sindicado de acciones, los litigios personales del máximo accionista (José Miguel Garrido), las filtraciones a cuentas anónimas en redes sociales que se utilizan para atacar a los no afines o incluso a empleados del club y, finalmente, el no fichaje de Joni Montiel, con las respectivas acusaciones del presidente del Rayo Vallecano, quien ha insistido en que el Tenerife no cumplió con su palabra.

Entretanto, al director deportivo, Mauro Pérez, le tocó comparecer ayer en sala de prensa para valorar el mercado de fichajes del representativo, el insuficiente arranque de temporada del equipo de Cano y, claro, ejercer de portavoz del club. A Pérez le sucede, claro, lo mismo que a Paulino Rivero. No está cómodo respondiendo a según qué cuestiones. Debe preguntarse por qué le toca a él apagar los fuegos que encienden otros.

Atacado en redes

La pregunta por las acusaciones en redes sociales era obligada. El hit del verano blanquiazul no podía faltar en el repertorio. Fue entonces cuando el tinerfeño, siempre diplomático, soltó uno de sus más destacados mensajes. Hubo que apretarle, porque Mauro hizo gala de un trabajado aguante. Al tercer intento, dejó el recado. “El trabajo del club tiene que ser lo más discreto posible y no está siendo así, y es un aspecto que el Tenerife tiene que mejorar”, puntualizó el director deportivo. El mensaje tiene un destinatario -implícito- claro: el consejero deportivo Juan Guerrero. Aunque él lo niegue de forma tajante, Guerrero es el principal sospechoso de ser el responsable de las filtraciones. Se le relaciona directamente con la persona que, supuestamente, está detrás del perfil '@TeteForever1922' y por todos es sabido que su relación con Mauro Pérez no existe, no se soportan. De ahí que resulte muy sencillo entender los motivos por los que en la mencionada cuenta se ha despreciado al director deportivo. De Pérez se ha deslizado en numerosas ocasiones su incapacidad e incluso se le ha llegado a atacar mencionando a su familia. Algo intolerable.

“No solo a mí, también ha habido ataques a trabajadores del club, periodistas... Nosotros estamos por encima de eso. Si hay alguien que se esconde en una red social me parece muy cobarde”, reflexionó el compareciente. “Tenemos que estar más unidos para poder conseguir los objetivos, que no es otro sino llevar a este equipo donde se merece. El club se ha puesto manos a la obra, cualquier investigación que se haga me parece correcta. Me siento supervalorado por la afición y respaldado por el presidente y el máximo accionista”, especificó Pérez. No es casualidad, claro, que no nombrase entre sus defensores a Juan Guerrero, al que poco antes había calificado como “un superior” suyo.

“¿Emprender acciones legales? No me faltan ganas. ¿Si creo que esa cuenta está creada por alguien que está dentro del club? Yo no pongo las manos en el fuego por nadie”, sentenció Pérez. Blanco y en botella.

Análisis del mercado

Las circunstancias extradeportivas acaparan toda la atención mediática, pero por el camino había que valorar, también, el desempeño del club en el mercado de traspasos. El director deportivo reconoció no estar del todo satisfecho porque “siempre se puede mejorar”, pero aseguró que “la plantilla es más completa que la de la temporada pasada”.

Del no fichaje de Montiel, el responsable del área deportiva mantuvo el mensaje oficial que ha trascendido hasta ahora. “No participé en la negociación, lo hizo directamente el máximo accionista, pero sé que, como club, había una cláusula que no podíamos aceptar”, indicó.

En esta línea, Pérez argumentó los motivos -evitó declarar si los comparte o no- por los que Garrido participa en la parcela deportiva. Según sus palabras, y aunque en Tenerife no fuese lo habitual durante el mandado de Miguel Concepción, en el modelo de sociedades anónimas deportivas es recurrente que los dueños de los clubes, que no dejan de ser empresas, asuman el mando de determinadas operaciones. “Han puesto su dinero y tienen derecho”, insistió Pérez antes de matizar que fue él quien aceptó estas normas cuando fichó por el representativo y que, de hecho, había trabajado en otros clubes con el mismo modelo.

Marlos Moreno

El tinerfeño fue esquivo y cauto con el asunto -pese a que el acuerdo es total y la operación no corre ningún riesgo- cuando se le pidieron detalles sobre Marlos Moreno, el futbolista colombiano que se convertirá en blanquiazul en las próximas horas. “Hemos valorado el fichaje de Marlos desde principio de mercado. Ahora se ha abierto la posibilidad de ficharle y es una opción”.

Moreno puede desempeñarse tanto de extremo izquierdo como de delantero centro. Destacó muy joven en el Atlético Nacional (equipo de Medellín) y el Manchester City pagó por él cinco millones y medio de euros cuando tenía solo 19 años y acababa de ganar la Copa Libertadores (el torneo análogo a la Liga de Campeones). Encadenó una cesión tras otra (empezando por Deportivo de La Coruña y Girona) y nunca llegó a consolidarse. Estaba sin equipo tras pasar dos años cedido en Turquía por el Troyes francés.