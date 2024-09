El club cierra el fichaje del colombiano Marlos Moreno

Sorpresón con el mercado cerrado. El CD Tenerife ha decidido ir al escaparate de jugadores libres y allí se ha encontrado con Marlos Moreno, sorprendente apuesta tras frustrarse el pasado viernes la ansiada operación para traer a Joni Montiel y a última hora también cualquier posibilidad de firmar a Bebé, desvinculado del Rayo Vallecano, que fue ofrecido al cuadro blanquiazul a través de su agente y hombre de confianza, Joaquín Vigueras.

La entidad que preside Paulino Rivero se ha decantado por este atacante suramericano, reconocido por su destacada actuación con Atlético Nacional durante la Copa Libertadores de 2016 que le valió para dar el salto a Europa. No obstante, en sus muy numerosos destinos nunca se consolidó como le habría gustado. Ni en el Manchester City, que adquirió sus derechos federativos cuando era muy joven; ni tampoco en el Flamengo brasileño, el Santos Laguna mexicano, el Portimonense portugués o los conjuntos del Kortrijk y el Lommel SK, ambos del campeonato belga. También jugó en el Troyes francés.

Moreno arribará en la Isla tras haber firmado dos experiencias a préstamo en equipos españoles como Girona y Deportivo de La Coruña, en 2016 y 2017, respectivamente. No obstante, su último club ha sido el Konyaspor en Turquía , con el que disputó 16 partidos y logró anotar un gol. Puede desenvolverse como delantero y también en banda. Su incorporación comprende esta temporada y otra más, confirmaron fuentes del consejo de administración blanquiazul. Lo llamativo es que el club tinerfeñista no perseveró en la opción de incorporar a un hombre más contrastado como Tiago Bebé, libre y con un mayor recorrido en el fútbol nacional (Rayo y Zaragoza).

La comisión deportiva insular ha ido cambiando de objetivos conforme ha ido transcurriendo el verano. En primer término ni se planteaba apuntalar la delantera tras la cesión de Yanis Senhadji, pues cuenta el representativo con dos arietes contrastados como Ángel o Enric Gallego. Luego, el propósito principal fue explorar opciones para la mediapunta, donde ya están Maikel Mesa y Teto. Al isleño, por cierto, se le aseguró que estudiarían la opción de una posible salida (gustaba al Mirandés). Pero tras dar muchos giros y abrir muy numerosas negociaciones, el elegido para convertirse en undécimo y último fichaje de la remodelación veraniega del representativo ha sido el polivalente Marlos Moreno, de 27 años de edad. Las negociaciones las ha pilotado Adrián Calviño, su agente para España, en permanente contacto con la dirección deportiva blanquiazul. Se prevé que Mauro Pérez dé algunas detalles de la operación en su comparecencia pública de este mediodía (12:30) horas).

No es la primera vez que el Tenerife recurre al mercado de jugadores libres. Lo hace en esta ocasión tras una reforma muy agitada, con movimientos en todas las parcelas. Para la portería sumó a Salvi Carrasco para cubrir la sensible baja de Juan Soriano; para la defensa, a Juande Rivas, Josep Gayá, Rubén Alves y Adrián Guerrero, amén del canterano David Rodríguez, que volvía de su cesión en el Antequera, de Primera RFEF; para el mediocampo firmó a Yussi Diarra, Alejandro Cantero, Maikel Mesa, así como la compra de los derechos federativos de Luismi Cruz; y para el ataque a Yanis, campeón de Europa Sub 19 y que viene a préstamo, proveniente del Real Betis.

La llegada de Marlos es inminente. Tras la firma de su contrato se procederá a su presentación oficial con la intención de que pueda sumarse a los entrenamientos a las órdenes de Oscar Cano de forma casi inmediata. Eso sí, no podrá jugar este viernes.

Marlos Moreno ya estuvo en el radar de la dirección deportiva blanquiazul en una ventana anterior, pero entonces había que lograr su desvinculación del equipo turco donde jugaba. Además, tampoco era fácil encajarlo en el contexto salarial del representativo.Su fichaje en propiedad supondrá un desembolso de unos 300.000 euros

en concepto de salario

Ya estuvo en el radar blanquiazul

para las arcas insulares, bonificaciones y primas aparte. Sea como fuere, en el club están convencidos de que enriquecerá las opciones en ataque. La operación cuenta con el visto bueno de Óscar Cano, que prefería a este jugador antes que a Bebé.Hasta el cierre del mercado el pasado viernes, la prioridad era Joni Montiel, a por quien el Tenerife podría ir otra vez en enero. El jugador rayista ha adquirido dorsal, pero sin opciones reales de jugar en Vallecas.

