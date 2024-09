Moha Ramos sube al primer equipo del CD Tenerife

Moha Ramos sube al primer equipo. Y es para quedarse. La dirección deportiva blanquiazul tomó ayer la decisión de que el ex del Real Madrid se sume a los entrenamientos del conjunto profesional a las órdenes de Óscar Cano y pueda ir convocado a los partidos del representativo cuando el profesional granadino lo estime conveniente. La historia de Moha da un giro de 180 grados en apenas unos meses, después de su sorprendente detención –por parte de la Guardia Civil– en el transcurso de un amistoso del filial en Yaiza, su posterior ingreso en prisión en Lanzarote y la concesión del tercer grado penitenciario, que avanzó EL DÍA, y que le ha permitido compaginar su rutina diaria de entrenamientos –hasta ahora eran con el filial– con el cumplimiento de una condena que obedece a delitos cometidos en 2018, y que el portero dice «haber asumido», según apunta su representante, Borja Arjona.

Con Moha, todo ocurre a toda velocidad. También ahora. Solo unos días después de obtener la preceptiva autorización para sumarse al trabajo con el filial, el domingo Mazinho determinó su titularidad contra el Melilla. Ramos estuvo a un gran nivel y demostró que ha dejado absolutamente atrás los pecados del pasado. Su rendimiento fue tan convincente como celebrado por toda la familia blanquiazul.«Ahora, a trabajar más que nunca», le escribió Jony Vega, jefe del área de Cantera a través de las redes sociales.

Moha ha vuelto «muy fino y en un excelente momento de forma», comentaba el profesional isleño antes del estreno del B en Segunda RFEF, que se saldó con un resultado concluyente y unas sensaciones inmejorables (4-1 frente a un recién descendido). Lo que nadie podía presagiar es que tan pronto fuese a llegar también la promoción de Moha y su aterrizaje en el primer equipo, donde figuraba hasta el momento como tercer cancerbero Sergio Aragoneses Junior. Ayer se sumó Moha, avalado por su gran trabajo en la base y los excelentes informes emitidos por el área de Captación.

Fuentes del club aseguran que para este nuevo paso adelante influyó de forma decisiva el comunicado emitido por el guardameta en Instagram. Lo hizo el domingo, pidiendo perdón por sus errores del pasado. «En primer lugar, me gustaría pedir disculpas a toda la afición por todo lo acontecido a nivel personal en este último mes; lamentando mucho que la resolución de mis problemas del pasado tuviera lugar perteneciendo a este club, el cual llevo en mi sangre y en mi corazón desde mis inicios como futbolista», anotó Moha.

En el trato generoso y favorable a su continuidad que ha adoptado el Tenerife ha pesado que los delitos que se le imputan fuesen cometidos en una etapa pretérita, no mientras militaba en el representativo. Sea como fuere, Moha agradece al Tenerife y a su afición «el apoyo brindado desde el primer momento». Según dice, le han enseñado «a crecer como persona y como futbolista, aprendiendo de los errores para ser más fuerte y profesional si cabe».

En sus líneas, dirigidas a sus seguidores en las redes, se muestra «feliz por volver» a sentirse futbolista con los colores del B. «Les devolveré toda la confianza depositada en el terreno de juego. Tengo la certeza de que éste es el camino a seguir», concluye.

Lo que Moha entonces no sabía es que las siguientes oportunidades para seguir aportando a la causa tinerfeñista puedan ser con la camiseta que siempre soñó, la del primer equipo. Después de haber ido convocado varias veces el año pasado, su estreno con los mayores puede estar muy cerca. No en vano, la llamada por parte de Cano se produce en un contexto de distintas vicisitudes relacionadas con esta demarcación. Por un lado, la reciente paternidad de Salvi Carrasco le apartó de los dos primeros desplazamientos; y por el otro, el rendimiento de Tomeu Nadal no ha sido el más brillante en estas tres jornadas disputadas. La hora de Moha, más cerca.