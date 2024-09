La UEFA inspeccionará el Heliodoro el 9 de septiembre para comprobar si es apto para el España-Suiza

Técnicos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) visitaron la pasada semana el Heliodoro Rodríguez López para conocer el estado de la instalación y ajustar los detalles relativos al España-Suiza correspondiente a la Liga de las Naciones, que tendrá lugar en el recinto capitalino el próximo mes de noviembre.

Este partido oficial supondrá el regreso de la absoluta a Tenerife 28 años después de la última vez, que se produjo en el marco de una fase clasificatoria para el Mundial de Francia y con Eslovaquia como rival. Javier Clemente era el seleccionador nacional, La Roja se impuso por 4-1 y los tantos fueron obra de Juan Antonio Pizzi, Fernando Hierro, Guillermo Amor y Luis Enrique.

En cuanto a la visita de la semana pasada, los técnicos federativos accedieron a las entrañas del coliseo blanquiazul y pudieron percatarse de la absoluta precariedad de la zona de vestuarios, sobre todo el de los equipos foráneos, cuyo mal aspecto ya ha podido verse en numerosas oportunidades a través de las imágenes publicadas en las redes sociales por parte de los equipos que lo han utilizado.

La RFEF se interesó también por la zona de banquillos, la ubicación que ocuparán los analistas de ambas selecciones y el acceso de los dos autocares de los equipos protagonistas. Hubo unanimidad en que la fórmula más recomendable es repetir la que se eligió con motivo del España-Dinamarca femenino, cuando el combinado nacional y su adversario llegaron al Rodríguez López por la calle San Sebastián, esto es, por la entrada más próxima al hotel Escuela.

Tras acudir al Heliodoro y darle un visto bueno con numerosos reparos, los responsables federativos también estuvieron en el Hotel Botánico de Puerto de la Cruz, que hará las veces de cuartel general para el grupo de Luis de la Fuente. Si la lista de convocados responde a los mismos patrones que la confeccionada para los venideros compromisos oficiales ante Serbia y Suiza, es muy probable que jueguen en su casa Ayoze Pérez y Pedri González. Éste último tendría así la ocasión de jugar al fin un partido profesional en el Heliodoro Rodríguez.

Aún está por definir si el Botánico servirá también para un encuentro (se les llama meet and great) como los que lleva a cabo la selección con sus aficionados en sus distintas visitas por el territorio nacional o internacional, pero tanto la Federación como el Cabildo quieren que el partido de España sea una fiesta en la que se dé realce y protagonismo a numerosos municipios insulares. Así, España se quedará en el Norte de la Isla; Santa Cruz acogerá el partido, la presumible fan zone en los aledaños del Heliodoro y será el lugar de concentración de Suiza, que se hospedará en el Mencey; y también La Laguna acapará los focos con algún evento previo y previsiblemente algún entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Geneto.

El trámite más duro

No obstante, para la sede organizadora aún falta un último trámite y seguramente «el más duro», advierten fuentes de la Federación Interinsular de Tenerife. Para el 9 de septiembre está programada la visita de los técnicos de la UEFA, que no podrán dar su visto bueno al Heliodoro si no hay compromiso real de remodelar, al menos, los aseos pendientes y el vestuario visitante del estadio capitalino. En este sentido, desde la corporación insular –tanto desde la vicepresidencia como desde Ideco, con Manuel Gómez al frente– han garantizado que darán un lavado de cara que llegará a tiempo para el gran acontecimiento del mes de noviembre.

Todas las partes consultadas por EL DÍA, también el CD Tenerife, admiten que las obras pautadas para el Heliodoro no van en los plazos previstos, ni mucho menos. De hecho, no se han aprovechado lo suficiente el parón veraniego por vacaciones y el comienzo tardío de LaLiga para el representativo, que disputó su primer partido como local en la segunda jornada, para comenzar la reposición de los asientos. En la institución blanquiazul ya dan por hecho que la reforma integral no estará acabada para el final de 2025, pero para entonces sí confían en dar suficientes pasos adelante de forma coincidente con el 100 cumpleaños de la icónica instalación santacrucera.

La idea inicial era incrustar la visita de la selección en el año de la efeméride, pero los planes se anticiparon cuando surgió la oportunidad de traer a la selección este 18 de noviembre. Los acontecimientos se adelantaron aprovechando la presencia de Alejandro Morales Mansito, presidente de la Tinerfeña, como jefe de expedición de la absoluta en la última Eurocopa de Alemania. Con el equipo de Luis de la Fuente ya clasificado entonces para los cuartos de final y desplegando un gran juego en los partidos previos, el dirigente insular postuló al Heliodoro como posible sede del España-Suiza, que aún no tenía estadio donde disputarse, y finalmente se salió con la suya.

La noticia se conoció el día que La Roja iba a disputar su partido contra la anfitriona del torneo; y tuvo consistencia y confirmación oficial solo unos días después, una vez que la comisión de sedes de la Española dio luz verde a la propuesta. Tenerife salió fortalecida del éxito organizativo y de público del último partido disputado en la Isla por el combinado femenino contra Dinamarca, que se saldó con una rotunda respuesta del público local.

Así pues, habiéndose adelantado el partido de España al mes de noviembre de 2024, serán otros los acontecimientos deportivos que configuren en el 25 el programa de actos para el Centenario del Heliodoro Rodríguez López. Desde el consejo de administración blanquiazul quieren quitarse el mal sabor de boca que dejó el otro 100º cumpleaños, el de la institución, que acabó con un sonoro pinchazo y una muy floja entrada de público en el amistoso programado contra el Bröndby IF. Ahora, hay otras ideas, tales como traer a un equipo histórico de LaLiga o incluso al Lazio, donde aún juega Pedro –no es probable que lo haga también en 2025– pero que conserva la vitola de haber sido el rival del partido más brillante de la historia blanquiazul en la UEFA.