Óscar Cano no pierde la fe en su equipo: "Me voy contento; esta es la línea a seguir"

Se escaparon dos puntos. El Tenerife sumó uno en Cádiz, pero empatar un partido que se ganaba –y bien ganado– por dos goles de diferencia a falta de un cuarto de hora, y por uno en el 90, nunca puede ser una buena noticia. No del todo.

Es por eso que, aunque parezca confuso, Óscar Cano afirmó estar «fastidiado, pero contento porque la puesta en escena» de su equipo había sido «buena». «Esta es la línea a seguir. A los chicos no les puedo poner un pero porque se han dejado la vida», expuso el técnico antes de reconocer que, claro, estaba «jodido» por llevarse solo un punto del Nuevo Mirandilla.

Antes, el míster había comenzado analizando –de forma detallada, como siempre– el enfrentamiento. «No arrancamos bien, nos costó ajustarnos, pero logramos adaptarnos y minimizar al Cádiz. Es verdad que el gol nos da muchas alas y, a partir de ahí, creo que el equipo ha estado sensacional. Ellos no estaban generando peligro. El equipo ha estado muy serio y saliendo bien al contragolpe y hay una acción que cambia todo. La del penalti. No la voy a juzgar porque no la he visto. Ellos tienen jugadores de muchísimo nivel y empezamos a sufrir más. El equipo ha hecho un partidazo. El Cádiz no apenas ha tenido oportunidades y Tomeu casi no ha intervenido», valoró Cano

Después, el preparador blanquiazul se refirió al inexplicable cambio de dinámica que supuso el primer tanto del Cádiz, que llegó de forma accidental cuando peor estaban los amarillos y mejor los de blanco y azul. «El fútbol son estados de ánimo. Al Cádiz le estaba pitando su propia gente, nosotros estábamos llegando bien... pues te encuentras con un gol en contra y cambia todo. Nosotros no estamos teniendo mucha fortuna. Gayá ha hecho un partidazo, pero lo de Juande... Y claro, Luismi pide el cambio, David pide el cambio y Waldo también», lamentó.

Y es que la escuadra de Paco López hizo muy pocos merecimientos para puntuar. Apenas inquietó y, cuando lo hizo, fue por la vía rápida, con balones al área y al toque de corneta en la recta final. En esos minutos, según el inquilino del banquillo del Rodríguez López, la ausencia de Luismi Cruz se notó en exceso. «Si está Luismi en el campo, todo fluye. No hay nada que haga mal. Cuando no está él nos falta esa pausa. Hay cosas que no se entrenan. Es verdad que en los últimos 20 minutos nos ha costado, pero es que ellos son muy buenos, aunque yo creo que el partido lo teníamos muy claro. Podíamos haber ganado de manera abultada. En el fútbol ocurre lo que ocurre y yo lo único que deseo es que alguna vez lo haga a nuestro favor».

Más elogios a David

El canterano David Rodríguez, que ya brilló en la segunda jornada, volvió a cuajar un partido sensacional. También en el lateral izquierdo, pero esta vez de inicio. «Ya lo he dicho, es un jugador extraordinario. Por la derecha te da profundidad y por la izquierda capacidad con balón. Lo único que le falta con 15 o 20 partidos en la categoría para medir los esfuerzos. Lo hace todo al mismo ritmo y eso se paga. Algunos esfuerzos se los podía haber ahorrado, pero todo sea por querer. Y este chico quiere. Mi trabajo como entrenador es valorar eso. En estos dos partidos [Almería y Cádiz] ha destacado», replicó Cano cuando se le cuestionó por el futbolista.

El técnico, por último, insistió en que frente a Almería y Cádiz su equipo mereció «sumar cuatro puntos de los seis posibles». «En Elda es cierto que no, aunque pudimos hacerlo», sentenció.

Luismi, frustrado

Cuajó un sensacional partido y anotó un gol de bellísima factura en el que volvió a dejar patente que es un futbolista diferente, pero Luismi Cruz no pudo celebrar un triunfo en Cádiz. Es por ello que, el de El Puerto de Santa María, ciudad limítrofe con la Tacita de Plata, no escondió su decepción tras el partido. «Nos vamos con pena de dejar escapar un 0-2 en este estadio. Son cosas que no pueden volver a suceder si queremos estar entre los mejores. Los goles del Cádiz son circunstancias de partido, pero hay que corregir los errores, que han sido muchos», indicó contrariado el talentoso media punta. Después, Luismi relató su tanto: «Han sido segundos, se te pasan muchas cosas por la cabeza. Tenía mucha familia aquí apoyándome. Estoy contento por haber disfrutado de este partido en Cádiz. Se lo dedico a mi familia y a la afición del Tenerife, que hace el esfuerzo de estar con nosotros todas las semanas», concluyó el jugador.