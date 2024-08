Cano: «Somos conscientes de la situación en la que estamos»

El CD Tenerife tiene ante sí una oportunidad para reivindicarse. En su tercer intento de lograr una victoria en la Liga, el equipo dirigido por Óscar Cano quiere dejar atrás las malas sensaciones iniciales. El primer traspié ocurrió en la jornada inaugural en el Pepico Amat. El representativo mostró una imagen paupérrima y la derrota por 2-1 fue benévola dada la actuación mostrada. En la segunda fecha, las sensaciones mejoraron, pero una combinación de infortunios, lesiones, y muy buena primera mitad que no se tradujo en goles culminó en la segunda derrota consecutiva. El Tenerife es uno de los cuatro equipos que aún no ha estrenado su casillero. «El partido contra el Almería mostró una cara con más cosas positivas que negativas», afirmó Cano en la rueda de prensa previa al encuentro de hoy frente al Cádiz.

El técnico señaló que, en los primeros días de la semana, «el ánimo no estaba muy alto», pero si algo tiene esta plantilla es que «se levanta muy rápido». A pesar de la derrota, que «condiciona» la forma de pensar, Cano subrayó que «hasta el minuto 20 el equipo hizo muchas cosas bien». El entrenador granadino, que desea que su equipo sea «igual de reconocible» tanto en el Heliodoro como fuera de casa, recalcó que todos los jugadores «son conscientes y están responsabilizados» de la delicada situación que enfrenta el club. Se tendrá que notar contra el Cádiz.

En relación con las bajas, el técnico informó que el hombro de Medrano «está inflamado» y que el inicio de su proceso de recuperación dependerá de la reducción de dicha inflamación. Es la ausencia del citado lateral la que lleva al cambio de rol de David Rodríguez, que pasará de jugar en su posición habitual en el costado derecho a jugar en el lado izquierdo, como lo hizo contra el Almería. «Está claro que si juega muchos años en un sitio es por algo, pero sus capacidades le hacen jugar en izquierda también. Frente al Almería entró porque había que sujetar a un lateral muy rápido como Puigmal y porque además produce a pierna cambiada y eso nos ayuda mucho. Su calidad está garantizada y el amor por el escudo que tiene le hará dejarse la piel», señaló.

La alternativa más habitual habría sido la de un lateral más específico como Adrián Guerrero. Sin embargo, Óscar Cano ya manifestó que no «le va a temblar el pulso cuando haya una oportunidad de poner un canterano». «De cara a la galería no voy a hacer nada. Creíamos que podíamos ganar el partido con David y por eso lo metimos», declaró en relación al futbolista tinerfeño.

En cuanto a su rival, que sufrió una dura derrota 0-4 ante el Real Zaragoza en su único encuentro como local hasta la fecha, el técnico considera que el conjunto andaluz «irá cogiéndole el curso a la competición». «Sé que acabarán muy alto», añadió. Cano, elogioso hacia su contrincante, reiteró que «con su plantilla y los jugadores que la componen es prácticamente imposible que no estén arriba. Esperamos un Cádiz fuerte y más parecido al de la segunda jornada que al de la primera».

«Necesitan pocos jugadores para construir la jugada, tienen mucha gente entre líneas, también receptores y no solo generadores. Por dentro son finos y por fuera tienen jugadores que van bien en centros laterales, así que mucha atención cuando el balón esté cerca de nuestra portería», señaló.

Más adelante, y al abordar algunos de los nombres propios de la actualidad blanquiazul, pidió que se reduzca el ruido mediático en torno a la figura de Álex Corredera. Del centrocampista comentó que es un gran jugador, pero que todo el ruido generado, tanto para él como para el resto de la plantilla, provoca «inestabilidad». «Hablo con todos y con Álex también, de fútbol y de otras cosas. Está claro que si tiene ofertas es que es un buen jugador y estoy muy pendiente de ello. El día que no cuente con algún jugador se lo voy a decir a la cara. De momento no se lo he dicho a nadie porque cuento con todos», aseveró.

Sobre la influencia de Maikel Mesa en el equipo partiendo desde la posición de mediapunta, el técnico restó importancia en su papel organizativo y subrayó su capacidad en el último tercio del campo. «Nuestro equipo crece mucho en las bandas, sobre todo en el perfil derecho con Diarra, Luismi y Mellot. Dicho esto, tal vez no sea necesario jugar tanto por el centro. Todo esto hace que Maikel se implique menos en el juego; donde realmente nos gusta es en su faceta de llegador, porque ahí es rotundo. Todo lo relacionado con la portería contraria es lo que mejor domina, pero es cierto que su implicación en el juego fue poca, y durante la semana le pedimos que se involucre más», argumentó sobre el lagunero.

El fútbol de Óscar Cano, que se ha evidenciado tanto en la pretemporada como en la primera mitad del partido contra el Almería, prioriza poco el juego interior, por lo que «el mediapunta no influye mucho». No obstante, Cano espera que Maikel pueda «aportar un poco más en la fase de construcción, ya que tiene el mínimo necesario para contribuir en ese sentido». Dicho esto, Maikel es un jugador que ofrece «mucho al equipo, y si se le analiza desde el punto de vista del entrenador, hizo muchos movimientos para liberar a jugadores como Ángel».