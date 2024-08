No hay traca final: el acuerdo del Tenerife por Joni Montiel se esfuma en el descuento

Estuvo lejos, cerca e incluso apalabrado, pero el traspaso de Joni Montiel al CD Tenerife se ha caído a última hora de este viernes y con él la última bala del representativo para reforzar su plantilla –con la posibilidad remota de acudir al mercado de agentes libres–.

El entorno del cuadro blanquiazul se mostraba muy optimista a primera hora de la tarde. Todavía bailaban las cifras, pero la operación parecía cuestión de minutos. Intercambiar documentos y resolver ciertos trámites administrativos.

Entonces, las únicas dudas que quedaban por resolver eran las interioridades del pase. En el club aseguraban que Montiel llegaría gratis y solo habría que pagar al Rayo Vallecano en caso de ascenso a Primera División. El futbolista se comprometía por tres temporadas con la entidad que preside Paulino Rivero. José Miguel Garrido, el máximo accionista del club isleño, presumía de haber comandado con éxito una complicada negociación con Raúl Martín Presa, su homólogo en el Rayo –aunque el último también presidente–. Desde Madrid, no obstante, se decía que el Tenerife sí tendría que desembolsar una cantidad en concepto de compra, aunque lejos de los 500.000 euros que habían propuesto los rayistas como precio de salida.

Y en esas estaba la jornada del último día de mercado. En resolver la duda de si Garrido había sido, o no, un brillante negociador. Porque el fichaje del media punta de 26 años estaba cerrado.

Los motivos del 'gatillazo'

Fue a última hora de la tarde cuando el acuerdo se esfumó por completo. Presa cambió de planes y trató de modificar el pacto apalabrado. Quizá creyó que el Tenerife andaría desesperado y aceptaría cualquier pretensión ante la imposibilidad de explorar alternativas –que para ese entonces ya eran imposibles– o simplemente no estaba dispuesto a regalar al jugador dado que su salida no era imprescindible para acudir al mercado.

Nadie sabe, por ahora, por qué. Pero no hubo vuelta atrás: el Rayo se quedó con Montiel, el Tenerife sin el atacante –y sin nadie más– y, puede que lo más importante, el futbolista en un club en el que no cuenta. Le espera una temporada muy difícil.

La puerta de salida, también cerrada

No hubo movimientos el último día de mercado. El Tenerife no fichó y tampoco traspasó o cedió a ningún futbolista. Álex Corredera y Teto Martín no abandonaron la entidad blanquiazul. Del centrocampista catalán se venía hablando mucho durante las últimas semanas. El club le puso en el escaparate y esperaba recibir una importante cantidad económica (cerca de 500.000 euros) por un futbolista que no ha terminado de ser importante y que frente al Almería ya fue suplente. La propuesta no llegó y Cano va a poder contar con él. También con Teto, inédito en las dos primeras jornadas y gran beneficiado por la no llegada de Montiel, que hubiera supuesto más competencia por los mismos puestos. Por tanto, menos protagonismo. El canterano aspira, ahora, a encontrar los minutos y la continuidad que se le han negado en las primeras semanas.