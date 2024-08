Pozas se pronuncia sobre las acusaciones a Juan Guerrero: «Evidentemente, él lo niega»

A vueltas con las redes sociales y los perfiles anónimos a los que se relaciona con individuos cercanos al Tenerife y, concretamente, al consejero deportivo Juan Guerrero. Primero fue el presidente, Paulino Rivero, quien se pronunció públicamente a este respecto. Y esta semana lo ha hecho Santiago Pozas, el director general.

Pozas, siempre diplomático y buen encajador, no ha podido evitar dar síntomas de incomodidad cuando, en los últimos días y en diversos medios de comunicación, se le ha preguntado por las graves acusaciones de las que ha sido objeto Guerrero.

En su última comparecencia, esta vez en la Cadena Ser, al ejecutivo se le ha cuestionado directamente si ha tocado este tema en privado con su compañero en el Consejo de Administración. «Conversaciones con Juan, privadas, son mías con él. Igual que las tengo con Paulino Rivero o con los demás [miembros del Consejo]. Yo me dedico a cuestiones profesionales», se excusó Pozas antes de ser repreguntado. «Yo no tengo redes, estoy al margen. Yo sé lo que él me dice y me lo creo. Hasta ahí puedo decir», insistió contrariado.

Después, lejos de mantener la confianza en la inocencia de Guerrero, Pozas matizó su postura. «Yo no digo ni una cosa ni otra. Repito, son conversaciones personales. Él no puede estar a favor de nada de esto y, evidentemente, lo niega. Honestamente, yo no entro a valorar estas cosas»

Divorcio con Mauro Pérez

No hay ninguna duda, llegados a este punto, de que la relación entre Guerrero y Mauro Pérez, el director deportivo, es muy tensa. Es más, apenas se relacionan entre sí. Se trata, obviamente, de una situación que complica la gestión de la parcela deportiva.

Pozas no lo negó. No pudo hacerlo, aunque sí tratar de restarle importancia. «Hay una relación profesional entre ellos. No sé si, además, hay una relación personal. Es evidente que hay una estructura deportiva de la que los dos forman parte y van de la mano. Trabajan para que el club tenga la mejor plantilla posible. Después, la relación personal entre ellos la desconozco», sentenció el director general.