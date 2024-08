Encontrar el camino, la misión del CD Tenerife en Cádiz

Decepcionó ante el Eldense, en el primer duelo de Liga, y perdió. Mejoró frente el Almería, pero tropezó con demasiados obstáculos y acabó cediendo. Ahora, en su visita al Cádiz, al Tenerife le urge sumar los primeros puntos de la 24/25.

El objetivo, claro, no se antoja sencillo. Para empezar por la entidad del rival y del escenario. El Nuevo Mirandilla es el estadio de uno de los tres recién descendidos a Segunda desde Primera División y, aunque cayeran en su estreno con estrépito contra el Zaragoza (0-4) y no pasaran de la igualada en la segunda jornada, los de Paco López no optan esta temporada a ninguna otra cosa que no sea el retorno a Primera División por la vía rápida. Allí esperan futbolistas como Chris Ramos, Brian Ocampo o Iván Alejo.

La fiereza y necesidad del oponente son seguras, el desempeño propio no. Es imposible asegurar que el representativo vaya a parecerse más al que dejó buenas sensaciones en su último compromiso que al que casi regaló el partido en Elda. La sombra de los horribles resultados a domicilio de las últimas temporadas -salvo en la 21/22- es alargada y no solo merma la esperanza de la afición, sino también la del grupo. De hecho, Cano ha reconocido en sala de prensa que su gran objetivo es conseguir que la escuadra blanquiazul consiga ser reconocible más allá de los cuatro graderíos del Rodríguez López.

Posible once

El técnico tendrá que lidiar con las bajas seguras de los lesionados José Amo, Álvaro Romero y Medrano, más la del sancionado José León. Tampoco ha viajado Salvi Carrasco por motivos personales. Aitor Sanz y Sergio Gonzálezhan sido duda durante toda la semana. El murciano, ex del Cádiz, ha puesto todo de su parte para no perderse una cita que considera especial. Rubén Alves formará junto a Juande Rivas en el eje de la zaga, David Rodríguez apunta al lateral izquierdo, Bodiger al mediocentro y Cantero oposita a un puesto en el once en detrimento de Waldo Rubio.

Aunque sí hayan estrenado su casillero de puntos, los locales no afrontan el duelo con más tranquilidad que su huésped. Todo lo contrario. El equipo de Paco López arrastra la presión de una afición que despidió a los suyos con pitos tras el 0-4 de hace dos semanas y que no permitirá otro pinchazo.

Con todo, el Tenerife busca encontrar su camino en la Tacita de Plata. Ese que le valga para sumar, cercenar el pesimismo que amenaza con apoderarse del entorno y oxigenar el todavía en construcción proyecto de Cano, que necesita el tiempo, y la confianza, que solo sostienen los resultados.