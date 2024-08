Rubén Alves: «Ojalá hubiera llegado antes»

Llegar antes habría permitido a Rubén Alves competir en igualdad de condiciones con sus compañeros y probablemente haber sido titular en alguna de las dos jornadas inaugurales. Lo será este sábado en el Nuevo Mirandilla contra el Cádiz (18:00 horas) y el brasileño afronta la oportunidad con valentía y con la intención de mostrar su valía.

«Uno siempre que está preparado para dar el cien por ciento, pero con mi mentalidad pienso que hubiera llegado unas semanas antes y estaría quizá mucho más equilibrado con mis compañeros», apuntó ayer uno de los últimos fichajes veraniegos del representativo. «Habría tenido mejores sensaciones, pero igualmente estoy preparado para demostrar que puedo rendir», dijo también ante la cita en Carranza.

Asimismo, habló de los dos primeros malos resultados. «A nadie le gusta empezar perdiendo. Las sensaciones en Elda no fueron buenas, sí contra el Almería después de trabajar la semana entera para corregir errores», anotó. «En casa se vio a otro equipo. Esos buenos minutos que tuvimos hasta que comenzaron los contratiempos [las lesiones y la expulsión de León] dejaron una imagen buena del Tenerife, y ahora queremos seguir por esa senda», añadió.

Sin ambages, subrayó que el único propósito para este fin de semana es estrenar el casillero de triunfos del Tenerife. «A Cádiz vamos a ir con el objetivo de ganar nuestro primer partido», enunció. Titular probablemente a la vera de Juande, el suramericano ya sabe lo que es jugar al lado del andaluz. No en vano, fue su compañero en el rato largo que tuvo frente al Almería: «Me tocó debutar con uno menos y perdiendo; eso lo hizo todo muy complicado, pero estoy feliz porque tenía y tengo muchas ganas de demostrar al club y devolverle esa confianza que me dio».

Ambicioso y perseverante, el ex del Racing quiere que sea una temporada de crecimiento personal para él. «Quiero demostrar que no estoy aquí por casualidad y aportar, tanto dentro como fuera del campo. Los minutos que tenga dependerán de Óscar, porque hay otros centrales de nivel. Tenemos que estar preparados y cuando nos toque, confirmar que somos válidos», dijo. Y acabó con un mensaje claro sobre la situación actual: «Las dinámicas negativas hay que cambiarlas cuanto antes».

«Aislados» de la polémica digital

A Alves se le preguntó ayer por la polémica surgida en el entorno digital del club y confesó que es un asunto de conversación «más en familia que en el vestuario». El brasileño es partidario de que se hable más del Tenerife por noticias positivas que por esta índole de situaciones desagradables.«Personalmente, no me meto en este tipo de cosas porque no tengo redes sociales. Intento evadirme y meternos en la burbuja que tenemos los jugadores, cuerpo técnico y demás», apuntó el nuevo fichaje blanquiazul.

«Es ahí donde debemos enfocarnos y dejar los problemas a un lado; mejor no darle demasiada importancia, sino solamente trabajar en cada entrenamiento y en cada partido», enfatizó. «Yo acabo de llegar y te vas dando cuenta de algunos casos, pero tampoco tenemos que darle mucha importancia. Sí que nos llegan, y aunque no lo hablamos tanto entre nosotros, sí en casa y en familia», cerró.